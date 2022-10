300 escaquistes de 28 països participen al Calvià Chess Festival

Del 7 d'octubre i fins al 16, la Sala Palmanova és la seu del XIX edició d'Escacs a Calvià, anomenat Calvià Chess Festival, amb una participació record de quasi 300 escaquistes de tot el món.

El primer Torneig celebrat del 7 al 9 d'octubre amb 42 escaquistes de 10 països i disputat al Mar Senses Mallorca, per a jugadors amb menys de 1800 punts d'ELO, ha donat el primer campió el Letó Andris Rucs, seguit del jove colombià resident a Mallorca i membre de l'Incacs , tancant el podi el mallorquí Jaume Terradas. La millor jugadora ha estat Blanca Aguado.

El Festival continua amb l'Open Amateur de Calvià, que enguany compta amb una participació rècord de 150 jugadors de 28 països; aquest torneig finalitzarà el diumenge 16 d'octubre, en total hi haurà 9 rondes i ja s'han disputat 3 rondes, encara és difícil saber qui serà el guanyador, però ja només hi ha 7 jugadors que han guanyat les 3 partides entre ells el mallorquí Pablo Luis Aguado que acompanya a 2 romanesos, 2 alemanys, un anglès i un indi en el lideratge. Si no podeu anar al local, us recordam que les partides comencen a les 20.00 hores i les podeu seguir en directe a través de les plataformes internacionals Chess 24, Play Chess i Chess.com

Entremig i concretament el dimecres 12 d'octubre a les 10.30 h, tenim el Torneig de partides llampec «Blitz», de moment hi ha inscrits 38 escaquistes de 12 països, però encara us podeu apuntar.

Finalment, el 15 d'octubre a les 10.30 hores en el Passeig de Palmanova, tindrem a dues de les millors escaquistes de l'Estat espanyol la número 1 la georgiana Ana Matnadze que juga amb la bandera espanyola i la mallorquina Mónica Calzetta, 7 vegades campiona d'Espanya que s'enfrontaran a 30 escaquistes amb la fórmula de simultànies on jugaran persones del món de la cultura, l'esport, la política, societat civil… Ja ha confirmat la seva assistència el Director General d'Esports del Govern Balear en Carles Gonyalons. Aquesta activitat està emmarcada dins el Programa que promociona la Federació Espanyola d'Escacs «Ajedrez y Mujer»; finalment el diumenge 16 d'octubre a les 15.30 hores es realitzarà la cloenda del Festival que sens dubte, valoram com una gran idea de l'Ajuntament de Calvià que des de fa 19 anys ha apostat per promocionar un turisme de qualitat mitjançant els escacs, i també hem de destacar el treball organitzatiu del Mestre Internacional Sergio Estremera i de la Gran mestre femenina la mallorquina Mönica Calzetta, ànimes del Festival.

Tota la informació a www.calviafestival.com

Campionat de Menorca Individual

Ja s'han obert les inscripcions pel campionat Individual de Menorca, que començarà el 22 d'octubre i es jugarà a 8 rondes tots els dissabtes fins al 17 de desembre, amb una jornada de descans pel pont de de la Constitució; les partides de 90 minuts per jugador + 30'' de bonificació; hi haurà dues categories una absoluta i l'altra per a sub 16.

Destacar que la Delegació de Menorca amb molt bon criteri fa rotar el torneig a cada municipi de l'Illa que hi ha club d'escacs, fent així una ronda que li dona més popularitat arreu de l'illa. La primera Ronda serà a Alaior.

Campionat de Mallorca Individual

El centre de Cultura Miquel Capllonch del Port de Pollença serà la seu del Campionat de Mallorca a la seva fase prèvia; es disputaran totes les categories, des de Preferent a Tercera, des del 22 d'octubre al 3 de desembre.

Ressenyar que la Federació Balear d'Escacs, malgrat que sigui patrocinadora del II Mallorca Chess Womem que organitza el Club d'Escacs La Balanguera amb l'associació El Tauler ha demostrat la seva poca sensibilitat cap a l'esport femení, ja que el 29 d'octubre, el segon dia del torneig Internacional coincideix amb el campionat de Mallorca al qual l'ha donat prioritat, relegant a segon pla el Torneig més important femení que es fa a les illes Balears; haurà jugadores que hauran de decidir si participar en un torneig o l'altra; llàstima aquesta poca empatia pels escacs femenins i a més sabent que aquest torneig ja estava programat des de finals del 2021 i aprovat per l'assemblea general de la Federació. No entenem quins són els criteris federatius ni sabem perquè no ha estat capaç de cercar una altra data i el que és més mal d'entendre és que es parli de potenciar els escacs femenins, quan només es posen traves amb un esdeveniment que també promociona l'IME i la Direcció Genral d'Esports del Govern Balear a través de la Conselleria d'Afers Socials i Esports i Arç Cooperativa.

Respecte a aquest torneig dir que es jugarà a 5 rondes els dies 28, 29 i 30 d'octubre, partides de 60 minuts + 30 segons per moviment i ja hi ha inscrits 19 escaquistes de 6 països; destacant la numero 1 del torneig la mestra FIDE femenina la cubana Leancy Fernandez i la numero 2 l'espanyola Lucia Follana, a més hi haurà participants d'Andorra, Argentina, Geòrgia, Mèxic i Perú ; les inscripcions encara estan obertes; podeu trobar tota la informació d'aquest torneig i d'altres a la web de la Federació Balear: http://www.fbescacs.org/