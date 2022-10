El Govern subvenciona la temporada europea del Mallorca Palma Futsal

El Govern anuncia una nova línia d'ajudes pels equips de les Balears que participin en competicions internacionals. La consellera d'Afers Socials i Esports, Fina Santiago, i el director general, Carles Gonyalons, han visitat la plantilla del Mallorca Palma Futsal en el seu entrenament d'aquest dijous en el Palau Municipal d'Esports de Son Moix. Les autoritats i el director general del club, José Tirado, han comparegut davant els mitjans de comunicació per explicar i valorar l'acord entre el Govern i el club de futbol sala.

Per la seva banda, Santiago ha anunciat que els dos clubs de les balears que participen en competició europea, el Mallorca Palma Futsal i l'Avarca de Menorca, de vòlei femení, seran els beneficiaris d'aquestes ajudes extraordinàries. Davant els mitjans, la consellera ha començat dedicant unes paraules d'enhorabona i reconeixement al Palma Futsal per haver «aconseguit aquesta fita històrica. És un equip que any rere any creix i fins i tot aconsegueix objectius que no s'havia plantejat abans de començar la temporada». «Des del primer moment hem estat conscients que aquests dos equips que juguen competicions internacionals, necessiten una inversió més alta que la prevista, ja que el que no podem és afectar els altres clubs i tampoc entenem que amb els diners que li corresponien de la subvenció inicial, aquests clubs tenguessin un cost extra de la mateixa subvenció. Per tant, érem absolutament conscients d'aquesta necessitat i feim l'esforç amb l'únic objectiu de promocionar i patrocinar l'esport balear i que no tengui cap mena de problema», ha comentat Santiago.

La consellera ha especificat que és una subvenció de 60.000 euros que es repartiran entre els dos clubs, tot i que també ha explicat que no es repartiran a parts iguals, sinó que anirà en funció de les necessitats de cada competició i de cada esport.

Per la seva banda, José Tirado, ha comentat que des del club estan molt contents i satisfets perquè «és una aposta importantíssima del Govern, sobretot per donar valor al fet que un equip mallorquí, en aquest cas, participi en una competició europea», el director general del Palma Futsal ha concretat que «no només és l'ajuda econòmica, sinó que és donar valor a aquells clubs que es guanyen en la pista el fet de poder competir a Europa. Estam molt agraïts que el Govern ho hagi entès», ha dit Tirado.