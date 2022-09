Un altre esdeveniment esportiu, patrocinat pel Govern i el Consell, que margina el català

Aquest dissabte se celebra el Mallorca 140.6 Triathlon a la platja de Muro i cada vegada que es fa un esdeveniment esportiu que suposa algun canvi en la circulació, les autoritats corresponents han de dur a terme un seguit d’accions informatives obligatòries amb la finalitat de prevenir els transeünts i conductors de les restriccions que ocasionarà.

El Mallorca 140.6 es tracta d'un esdeveniment que compta amb el patrocini de la Fundació Mallorca Turisme (Consell de Mallorca), l’AETIB (Govern) i l’Ajuntament de Muro, entre altres organismes públics. No obstant això, la senyalització informativa a la via pública no compleix la normativa: «Tots els rètols i indicadors situats a les vies públiques que depenen del Consell Insular de Mallorca i destinats a informar els transeünts i els conductors s'han de redactar en català».

A més, com diu la Llei de Normalització Lingüística: «La retolació pública, es farà en llengua catalana, acompanyada si calgués de signes gràfics que en facilitin la comprensió als no-catalanoparlants. La retolació en català i castellà s'emprarà quan així ho aconsellin les circumstàncies sociolingüístiques. A tots els rètols, indicacions i escrits en general, bilingües, la primera versió ha de ser la catalana, com a llengua pròpia de les Illes Balears, i la segona, la castellana».

No es tracta de la primera prova esportiva que eludeix la normativa pel que fa a la llengua pròpia, al 2018 va ser l'Obra Cultural Balear (OCB) qui va denunciar la competició ciclista Ironman 70.3 Mallorca per vulnerar la legislació vigent a les Illes Balears i a Mallorca; ignorar la mesura del Pla del Consell Social de la Llengua Catalana –que indica que totes les activitats que comptin amb el suport de l'Administració han de ser en català–; incomplir l'article 6 del Reglament de regulació de l'ús de la llengua catalana del Consell de Mallorca de 1989, tot i que l'autorització del Consell és preceptiva; i atropellar els drets lingüístics dels mallorquins.

Abans de l'Ironman 70.3 Mallorca, la marxa ciclista Mallorca 312 també va fer tota la retolació ignorant la llengua catalana.