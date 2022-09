El Palma Futsal canviarà la seva denominació per primera vegada per incloure el nom de Mallorca en aquesta temporada històrica en la qual s'estrenarà en la Lliga de Campions. La presentació del nou nom, Mallorca Palma Futsal, serà aquest divendres en el Centre Cultural de la Misericòrdia.

Es tracta d'una decisió simbòlica per passejar el nom de l'Illa arreu d'Europa i tal com ha afirmat el seu director general, José Tirado, «si Europa no pot venir a Mallorca, Mallorca anirà a Europa», al·ludint així a la primera fase de la competició europea disputada tota a Brussel·les. Tirado també ha destacat que faran tot el possible per, si passen de ronda, dur la Champions a Son Moix, però «és un repte molt complicat».

A més, el director general del Mallorca Palma Futsal ha assegurat que «no es tracta de cap conveni amb cap institució, sinó que és una decisió pròpia per reiterar aquest sentiment de pertinença que provoca el club».