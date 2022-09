L'NBA sanciona el propietari del Reial Mallorca amb 10 milions de dòlars per conductes racistes i sexistes

El propietari del RCD Mallorca i dels Phoenix Suns, Robert Sarver, ha estat sancionat per l'NBA amb un any d'inhabilitació i deu milions de dòlars de multa per conductes «racistes, menyspreu a dones treballadores, comentaris inapropiats relatius al sexe o a l'orientació sexual, així com comentaris irrespectuosos».

En un comunicat publicat aquest dimarts a Twitter per la Lliga nord-americana, concreten que «el senyor Sarver, en almenys cinc ocasions durant el seu mandat en l'organització Suns/Mercury, va repetir la paraula N -nigger- en referir-se a comentaris d'altres».

Així mateix, han posat d'exemple altres situacions similars, com «conductes inapropiades cap a dones treballadores fent comentaris sexuals en el lloc de treball», o en què Sarver va dur a terme «un tracte degradant i dur cap als treballadors».

Per tot això, la investigació independent realitzada per l'NBA porta el propietari del Reial Mallorca a ser suspès de l'organització Suns i Mercury pel període d'un any.

Durant aquest termini, Sarver no podrà ser present en cap instal·lació d'equip de l'NBA o WNBA -lliga femenina-, ni participar en cap esdeveniment o activitat de tots dos, o representar els Suns o Mercury en cap espai públic o privat, entre altres qüestions.

També haurà de participar en un programa d'entrenament basat en el respecte i la conducta apropiada en el lloc de feina.

A més, haurà de respondre una multa de deu milions de dòlars, el màxim permès per l'NBA, que aniran destinats a associacions dedicades a la lluita contra la discriminació.