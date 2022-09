L'italià Nicolo Lapoli guanya la Marató d'Escacs d'Eivissa

Quasi 9 hores d'escacs es varen viure a la Plaça Sota Vila a Eivissa, en l'històric barri La Marina, la marató d'escacs organitzada per Chess-Ibiza - Amics dels Escacs, amb la col·laboració de l'ajuntament d'Eivissa i participant 27 escaquistes (8 italians, 1 colombià i uns altres 18 de l'estat espanyol. En total es jugaren 50 rondes, unes 600 partides i el pòdium l'ocuparen 3 italians; 1r. Nicolo lapoli amb 19,5 punts; 2n Christian Palozza 18,5 i 3r Giulo Calavalle 16,5; el 1r de l'estat espanyol va ser el mallorquí Adrián Ponce amb 16 punts i 4t a la classificació final. Els beneficis del torneig es donaran a una associació sense ànim de lucre.

Mònica Calzetta la millor jugadora de la selecció espanyola al campionat d'Europa

Un bon torneig de la jugadora mallorquina que sortia dins el rànquing com la 62 de les 123 participants al campionat d'Europa que es va celebrar a Praga, on les jugadores de l'Europa de l'Est varen esser les grans dominadores; la Polonesa Mónica Socko es proclama campiona i el pòdium el completà les escaquistes d'Azerbaidjan Gunay Mamadzada i Uviyya Faliyeva; mentre Mónica Calzetta aconseguí 5.5 punts amb 3 victòries, 5 taules i 3 derrotes, essent molt dolorosa la darrera partida, ja que no mereixia perdre i això la va dur al lloc 58è, però molt millor que les altres espanyoles, Marta Garcia finalitzà la 88a amb 4,5 punts i Sabrina Vega amb 4 ocupà el lloc 108è.

Cristina Sureda participa en el campionat del món sub 14 a Mamaia (Romania), del 5 al 17 de setembre

Els campionats del món juvenil sub14 a sub 18, és disputarà a un complex turístic situat en una estreta franja entre el mar Negre i el llac de Siutghiol, hi participaran més de 600 escaquistes de 73 països i dins la delegació espanyola, formada per 20 escaquistes (12 dones i 8 homes), destaca la manacorina Cristina Sureda del Club Reis i Dames que amb rànquing 12è, participarà després d'haver aconseguit la medalla d'or al campionat d'Espanya sub 16 i lluitarà per aconseguir un lloc entre les 10 primeres del sub 14; S'espera que a les 6 categories que competirà la selecció es pugui aconseguir alguna medalla, però el més important.

Finalitzen els campionats d'aficionats d'Espanya per Trams Elo

Múrcia ha estat la seu d'uns campionats d'Espanya, molt especials on participen els jugadors segons el seu ELO; hi havia un total de 12 escaquistes de les Illes a les diferents Categories d'ELO; a la de 2300, jugaven el xilè de l'equip de Reis i Dames de Llevant en Manuel Queirolo que sortia el 16 del rànquing i finalitzà el 24è amb 4,5 de 9 punts i la mallorquina Maria Antònia Vicens han 3,5 punts fou la millor femenina del torneig. Hi participaren 57 escaquistes, essent el campió en Marc Carbonell de la Comunitat Valenciana; al Tram de menys de 2000 el millor va ésser Marc Roig al 37è Mallorca.

Començà el XXVIIIè Torneig de Migjorn, organitzat pel club d'escacs Foment Campos, amb 59 participants d'arreu de Mallorca jugades les dues primeres, hi ha un grup de 7 jugadors que les han guanyades partides: Joan Gayà, Víctor Rubert, Valentí Jiménez, Antoni Ballester . Francisco Montegro, Jordi Baldó, Lester Tattersall. S'espera un torneig molt disputat.

MENORCA

DOBLET DE JOAN CUBAS I VICTÒRIES DE MIQUEL MERCADAL I IKER TORRES

Aquesta setmana el VI Circuit Blitz Illa de Menorca s'ha traslladat a Sant Lluis i a Maó.

En Sant Lluis, participaren 57 jugadors (38 en absolut i 19 en iniciació). Triomf de Joan Cubas amb 8 punts 2n Liberto Triay i 3r Martin Krauchi amb 7 punts.

En iniciació, torneig molt igualat amb triple empat a 7 punts però el desempat li donà per primera vegada el títol al jugador de Ferreries en Miquel Mercadal, 2n Mark Dominguez i 3r. Iker Torres. Un torneig molt ben animat i ben organitzat pel club de Sant Lluís.

I a Maó, en categoria absoluta (37 participants), tornar a guanyar Joan Cubas, assolint el 3 torneig consecutiu i liderant en solitari el Circuit de Menorca. Segon classificat va quedar Liberto Triay i tercer Martin Krauchi.

En iniciació (17 jugadors) el desempat afavorí a Iker Torres en detriment de Daniel García. El tercer lloc va ser per a Mark Domínguez amb 6 punts.

Propers torneigs a les Illes Balears

Palma: Dimecres 7 de setembre a les 18.00 h al carrer Jesús 15; un torneig escolar i un obert dins el marc de les activitats dels 50 anys del Grupo Fleming i organitzat per l'associació Enroc Escola d'escacs, 7 rondes, partides a 5 minuts + 3 segons, inscripcions al WhatsApp: 606624832.

Maria de la salut: 11 de setembre 18,00 a Sa Plaça des poble, el tradicional torneig d'Escacs Escolar de la Mare de Déu que arriba a la seva XXXIII edició, un dels més classics de Mallorca, partides de 5 minuts i 7 rondes amb el sistema suís. Inscripcions al whatssap: 606624832.

Alaior: obertes les inscripcions per al Campionat de Menorca *Blitz que se celebrarà el dissabte dia 17 de setembre a Alaior a partir de les 16.30 hores.

Eivissa: I Torneig Obert d'Escacs «Ebusus-Casino des Moll ; al local de la Sociedad Cultural Ebusus (Passeig vara del Rei 20); un obert i un segon per sub12; 6 rondes i ritme de joc 7 minuts per jugador. Inscripcions: jqueroforero@hotmmail.com

Campos : XXVIIIè Torneig de Migjorn, ronda 3, dia 9 de setembre a les 20.30 hores; Ronda 4, dia 10 de setembre a les 16.30 h. Al casal can Pere Ignasi.

Oferta Formació Inicial, Contínua i Específica Programa Escacs a l'Escola 2022-2023 que organitza el Servei d'Innovació de la Conselleria d'educació i Formació Professional per a tècnics de la Federació Balears amb fitxa federativa de Monitor per desenvolupar classes de formació Inicial, continua i específica als centres i professorat participant. Es pot presentar el currículum fins a dia 12 de setembre.

Tota la informació dels tornejos, horaris i ritmes de joc i la convocatòria a la pàgina www.fbescacs.org