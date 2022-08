Els escaquistes mallorquins competeixen en els principals tornejos europeus

Després de 9 rondes Mònica Calzetta amb 5 punts de 9, recupera possibilitats de finalitzar entre les 20 millors d'Europa que finalitzarà el 31 d'agost a la ciutat de Praga. Després que ahir derrotàs a la Gran Mestra búlgara i campiona del món entre els anys 2004 i 2006 Antoaneta Stefanova.

Ja només queden 2 rondes i les possibilitats de quedar entre les 20 primeres són molt complicades per a les 3 representants de l'Estat espanyol, una d'elles la mallorquina Mónica Calzetta que és la millor classificada al lloc 38a, encara manté esperances, amb 5 punts (només ha perdut 2 partides, però a entaulat 4 i 3 victòries); la campiona d'Espanya Marta García i la subcampiona Sabrina Vega 4 punts, ocupen respectivament els llocs 79è i 88è, enfora dels seus objectius.

El CE Xeraco de la Comunitat Valenciana Campió de Segona divisió per clubs d'Espanya; el club de les Illes Balears Agora Megaescacs finalitza en un meritori 9è lloc

Després de 7 rondes i als locals de l'Hotel Anibal de Linares l'equip CE Xeraco nou campió amb 13 punts; 6 victòries i u empat; 2n l'equip andalús C. A. Naxfor de Benalmádena amb 12 punts; tots dos pugen a 1a.

El representant de les Illes Balears finalitzà amb 10 punts; 5 victòries i 2 derrotes assolí la 9a posició. Un lloc digne, però enfora dels llocs que donaven l'ascens; gran torneig del seu número 1 el GM xilè que aconseguí 6,5 punts dels 7 possibles; decebedora actuació del campió de Balears Sebastià Massanet que va perdre 5 partides i només aconseguí 2 punts; 3 victòries, 2 empats i 2 derrotes de Salvador Castell i bon torneig d'Adrian Ponce amb 5 punts que només perdré una partida, la jugadora femenina Cati Boix realitzà un acceptable campionat aconseguint el 50% dels punts, o sigui 3,5. Per poder jugar la propera temporada hauran d'aconseguir una vegada més el títol de la Lliga Balear, ja que per mantenir la categoria havia de finalitzar entre els 5 primers.

13 escaquistes del Club la Balanguera participen en els dos Opens Internacionals disputats aquest cap de setmana a l'Hotel Vertice Sevilla Bormujo

Excel·lents resultats dels escaquistes de la Balanguera a aquest open dividit en dos grups l'Open sub-2200 amb 97 participants; on en Jordi Damians finalitzà a la 4a posició amb 5,5 punts (només perdré una partida de les 7 que va jugar) els mateixos que el subcampió en Roberto Perez i a mig del campió del Bormujo (Sevilla) en David Badier; a l'open sub 1600,participaren 75 escaquistes d'arreu d'Espanya i algun estranger, hem de destacar la desena posició de Vitto de Paolo i millor sub 12 i Quimy Vargas millor sub 1300 i 12è del torneig; ressenyar que el campionat fou per la jove Mirian Aguado del Club Màgic Mèrida un campionat mixt amb majoria d'homes i en total 3 finalitzaren entre les 5 primeres; cada vegada més s'està igualant els dos sexes.

Mallorca

L'italià Gianantonio Me campió del torneig de Sóller

Es disputà el passat dissabte 27 d'agost Torneig llampec Sant Bartomeu al Pati de Ses Escolàpies de Sóller, participaren 24 jugadors entre ells un italià que després es proclamà campió amb 6,5 punts en Gianantonio Me; el pòdium ho completaren Miquel Cerdó del Tròpic i Carles Viada del Club escacs Sóller amb 5 punts; Maria Antònia Vicens amb 4,5 punts finalitzà amb 6a posició i millor jugadora femenina.

Altres Torneigs: Mallorca

Gran activitat escaquista el passat dissabte a l'hipòdrom Son Pardo amb el festival de l'Associació escaquista de Balears.

Toni Tomas de Reis i Dames guanya el II Torneig AEB del Circuit Escolar amb gran autoritat, ple de victòries amb 7 punts; Arnau camps amb 6 punts sorprèn amb el 2n lloc i el colombià Didier Duque d'Incacs només és 3r.

El IV Torneig format per 12 joves promeses de Mallorca va ser guanyat i de forma sorprenent el manacorí Miquel Sureda, el màxim el favorit Didier Duque només és segon i gran actuació de la jugadora de Mallorca Isolani Marta Antich que finalitza 3a; el campió del matí en Toni Viver només aconsegueix la 6a posició.

També l'horabaixa 12 escaquistes jugaren el Torneig de mestres, amb un total de 6 rondes, els màxims favorits els Mestres FIDE en Joan Ramon Galiana i Lester Tattersal no defraudaren i ocuparen els dos primers llocs per aquest ordre amb 5 i 4,5 punts respectivament, Lester derrotà a Joan Ramon Galiana, però una derrota inesperada a la segona ronda davant en Pedro Lechado i unes taules amb la sorpresa del torneig en Pedro Munar, el va fer perdre el 1r lloc, aquest jugador aconseguí una meritòria 3a posició.

Els jovenets campions d'Espanya escolars Pau Marín i Cristina Sureda, sofriren a un torneig de jugadors veterans i consolidats, però aconseguiren el 9è i 11è lloc i guanyaren molta experiència.

Han estat dos dissabtes d'escacs de gran qualitat organitzats per l'AEB que dirigeix amb molt d'encert en Joan Ramon Galiana

Menorca

Joan Cubas i Eric Ingelmo guanyadors en Macaret

Aquesta vegada el temps no va ser entrebanc i 54 escaquistes distribuïts en dos torneigs: 39 categories absoluta i 15 en iniciació.

Ressenyar que al cinquè torneig del circuit Blitz de Menorca el veterà jugador del CECA Joan Cubas repetir títol per primera vegada en el circuit amb 8 punts; 2n Liberto Triay amb 7,5 i 3r Santi Marqués amb 7. Després de 5 torneigs Joan Cubas (CECA) domina el circuit en la categoria absoluta amb 35 punts, 2n Miguel Villaescusa (CECA) amb 31 punts i 3r Guillem Simó amb 29 punts.

En Iniciació, va tornar a guanyar per segona vegada Eric Ingelmo (CC Es Castell) amb 7'5 punts, 2n Dani Garcia (Maó) amb 7 punts i 3a Marina Olives (CC Alaior) amb 6'5 punts. Encapçala el circuit Eric Ingelmo (Centre Cultural Es Castell) amb 34,5 punts i 2n Iker Torres (CECA) amb 33 punts.

Encara queden 3 torneigs més, recordant que es puntuaran un màxim de 7 dels 8 que s'han de jugar.

Inscripcions als propers torneigs: llorenscardona@hotmail.com o al número de telèfon 620173452):

Sant Lluís: dimarts dia 30 d'agost a les 18.00 (Pla de Sa Creu).

Maó: dissabte dia 3 de setembre a les 16.30 (Carrer Nou).

Eivissa

El colombià Alejandro Guevara guanya el VIII Torneig Obert Festes de Jesús a Santa Eulària, organitzat per Associació Amics dels escacs d'Eivissa, amb 6,5 de 7; 2n José Planells amb 6 i 3r Joan Guash amb 5,5; hi participaren 47 escaquistes d'arreu de les Pitiüses.

Propers torneigs a Mallorca

Campos: Comença el 2 de setembre el Torneig de Migjorn, organitzat pel club d'escacs Foment Campos, sistema suís de 8 rondes i partides d'1 hora i 30 minuts + 30 segons de bonificació, ja hi ha inscrits 51 jugadors amb la jove promesa Pau Marín que jugaran els cap de setmanes fins al 24 de setembre.

Palma: Dimecres 7 de setembre a les 18:00 hores al carrer Jesús 15; un torneig escolar i un obert dins el marc de les activitats dels 50 anys del Grup Fleming i organitzat per l'associació Enroc Escola d'escacs, 7 rondes, partides a 5 minuts + 3 segons, inscripcions al WhatsApp: 606624832.

Tota la informació dels tornejos, horaris i ritmes de joc a la pàgina www.fbescacs.org