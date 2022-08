Pedro Munar guanya el peculiar torneig Masnou d'escacs a Campos

Amb la participació d'uns 30 escaquistes d'arreu de Mallorca i gràcies al club d'Escacs Foment Campos es realitzà un dels torneigs més atractius que es pot jugar, sense límit de jugadors i sense eliminats.

En la Plaça Gaudí d'aquesta bogeria de torneig, on l'escaquista que encalenteix més la cadira, normalment va assolir la victòria. D'aquesta manera, en Pedro Munar que jugà 15 partides en 2 hores, aconseguint 14 punts i el títol amb autoritat, es va proclamar campió. En segon lloc, uns dels veterans dels escacs mallorquí, que, sempre que pot, està present en els torneigs, en Guzman, ressenyà que a la participació hi havia persones de totes les edats, entre ells un refugiat ucraïnès, n'Ivan Bortnyk.

Joan Bujosa de La Balanguera es proclamà campió del Torneig Intergeneracional que es va celebrar a la Factoria de So dins el projecte de l'associació Atzur Satèl-lit Fest amb una reduïda participació (en total 14 persones). El subcampió fou Quimey Vargas i el tercer, en Pedro Ramon. Per altra banda, la millor femenina va ser la jove del Malllorca Isolani Sara Alicia Veloz.

Victor di Paolo de La Balanguera guanyà el Torneig Festes de Sant Roc a Porreres del circuit Escolar que patrocina el Consell de Mallorca, amb la participació de 16 escaquistes menors de 16 anys en la plaça de davant l'Ajuntament. Es va gaudir d'una jornada oberta només per a federats; Segon lloc per en Quimey Vargas i tancà el pòdium Sara Alícia Veloz. Destacà la menor de 10 anys que aconseguí el títol de millor sub 10, na Cèlia Aguiló.

Els locals de l'AVV de Son Dameto va acollir la Jornada Escolar Circuit del Consell de Mallorca que organitzà l'associació d'escaquistes de les Balears, en total es jugaren dos tornejos (un el matí i l'altre l'horabaixa) amb una participació en cada un d'ells de 31 escaquistes (alguns repetiren); el matí el campió va ser el colombià de l'Incacs Didier Duque que aconseguí 6,5 de 7 possibles, segon el de la Balanguera Diego Ubieto amb 6 i 3r del mateix equip en Quimey Vargas amb 5 punts, 4a amb els mateixos punts la jugadora Sara Alícia Veloz de Mallorca Isolani amb 5.

L'horabaixa, va sortir la sorpresa amb el triomf de Toni Tomàs que era el 7è del rànquing i superà per millor desempat a Didier Duque i Victor di Paolo.

L'albanès Azizaj Agim campió de l'obert d'Escacs festes de la Terra a Eivissa

La ciutat d'Eivissa va comptar, el passat dissabte 13, amb la segona edició de l'Obert Popular d'Escacs Festes de la Terra amb 14 sèniors i 33 escolars. Un bon nombre d'escaquistes, però inferiors a les previsions fetes perquè s'havia de jugar al «Parc Abad i la Sierra», però al final s'hagué de disputar al casal d'Igualtat, reduint el nombre de rondes però mantenint el blitz de 5 minuts + 2 segons.

Al torneig Sènior, el favorit l'escaquista albanès Azizaj Agim del club Ajedrez Ibiza 64 es proclamà campió guanyant totes les partides; 2n Joan Pérez amb 4 punts i sorprenent 3r lloc de Víctor Gallastegui amb 3,5 punts.

Al torneig Escolar amb 33 participants bota la sorpresa amb el campionat d'Ivan Reyes que amb 4,5 punts superà en el desempat al favorit Xavier Marí. En 7a posició queda Luciana Flores amb 3,5 de 5 millor femenina.

Propers torneigs fins dia 20 d'agost

Menorca continua amb el seu circuit Blitz i el 17 agost a les 17.30 hores es realitzarà el Torneig de Na Macaret en Es Moll i el 19 d'agost Torneig de sant Bartomeu a Ferreries a les 18.00, per a tothom, no és necessari estar federat. Inscripcions a l'email llorenscardona@hotmail.com o per WhattsApp 620173452.

El VIIè Festival de L'AEB, es realitzarà Els dies 20 i 27 d'agost a l'Hipòdrom Son Pardo

El dissabte 20 d'agots a partir de les 10,00 el I Torneig AEB dins el Circuit escolar del Consell de Mallorca, sistema suís a 7 rondes i partides 5 minuts + 3 segons i a les 16,00 «Escacs i Cinema» obert també 7 rondes i ritme de 5 minuts + 3 segons.

Tota la informació dels tornejos, horaris i ritmes de joc a la pàgina www.fbescacs.org

Ens crida l'atenció...

Que el Circuit Escolar que patrocina el Consell de Mallorca i que organitza la Federació Balear d'escacs amb la col·laboració, fins ara dels clubs Megascacs, Porreres i l'associació d'Escaquistes de Balears sigui només per a federats, quan entenem que seria un bon moment per promocionar els escacs a nines i nins que comencen i que encara no saben si voldran estar federats; al llarg de l'any hi ha competicions oficials tan individuals com per equips pels federats. A més hen vist que tornejos oberts escolars com Maria de la Salut, Llubí, Son Serra de Marina, sa Pobla, PortoCristo, Inca han tingut participació a cada un d'ells entre 40 i 60 joves escaquistes ; els 4 del circuit, 2 menys de 20 i 2 amb 31. Qualcú haurà de fer alguna reflexió per al proper any.

També a les xarxes socials s'està valorant molt positivament els municipis de Palma i Inca per incorporar taules d'escacs a parcs o places públiques; sabem que recentment el Consell de Mallorca ha destinat una partida pressupostària per instal·lar equipaments esportius a l'aire lliure , distribuït en diferents mòduls un d'ells és escacs i 'ping-pong', seria prou interessant que els clubs i els ajuntaments pensin amb aquesta possibilitat.

La gran quantitat de torneigs que estan planificant clubs i associacions amb la mirada de desestacionalitzar la temporada turística i acollir un turisme de qualitat, així ja tenim del 7 al 16 d'octubre el Festival Internacional d'escacs de Calvià; l'Open Internacional d'escacs Ciutat d'Eivissa del 14 al 16 d'octubre; El Mallorca Chess Woman (torneig internacional només per a dones) del 27 al 30 d'octubre a Palma i de 2 al 8 de desembre l'Open Ciutat de Manacor.

Alguns ajuntaments i hotels ja ho comencen a tenir dins el seu pla de promoció i esperem que a poc a poc obrin els ulls altres institucions i més hotels.