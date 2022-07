El Consell instal·larà equipaments esportius a l'aire lliure arreu de Mallorca

El Consell de Mallorca ha aprovat la concessió de 5.200.000 euros als ajuntaments per instal·lar equipaments esportius a l'aire lliure. L'objectiu principal d'aquest nou ajut en espècie és millorar i promocionar l'activitat física als municipis de Mallorca. Per això, la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, juntament amb el conseller de Transició, Turisme i Esports, Andreu Serra, i la directora insular d'Esports, Margalida Portells, han visitat aquest dimecres Marratxí per presentar la convocatòria als batles, regidors, tècnics esportius i agents d'ocupació i desenvolupament local de tots els municipis de Mallorca, i avançar les principals novetats i els requisits que hauran de complir totes les entitats locals que sol·licitin aquesta nova subvenció.

Les accions subvencionables inclouen diferents mòduls esportius classificats en set lots d'equipament, als quals podran optar els municipis: àrees biosaludables, zones de cal·listènia, parcs saludables infantils, mòduls de parcs de patinatge, carrils esportius de recorregut lliure, pistes poliesportives i rectes d'atletisme. Cada beneficiari pot sol·licitar els mòduls que consideri fins a arribar a l'import assignat a la convocatòria. La quantia de la subvenció que es podrà sol·licitar anirà en funció del nombre d'habitants de cada municipi.

Els equipaments cobreixen tots els espectres d'edat, des de la infància, l'adolescència i la joventut, fins a les segones i terceres edats. Esports del Consell, un cop entregada la subvenció en espècie, donarà suport i assessorament tècnic, i promourà activitats esportives mitjançant monitors propis dins dels diferents programes esportius.

La presidenta del Consell, Catalina Cladera, ha destacat que el Consell de Mallorca continua apostant per l'esport als municipis amb «l'objectiu d'impulsar la pràctica esportiva i dotar tots els municipis de més espais públics per fer esport a l'aire lliure i nous equipaments de qualitat per a totes les edats». La presidenta ha afegit que «el Consell ha fet una gran inversió els darrers anys, 27 milions d'euros en aquesta legislatura i l'anterior, per millorar instal·lacions esportives i crear-ne de noves, amb RenovEsport d'una banda, i ara, amb aquesta nova ajuda per fomentar una vida activa, fer salut i tenir un bon envelliment». «Ajudam encara més els ajuntaments perquè hi posam els recursos però també la feina, ja que assumim nosaltres tot el procés de licitació i instal·lació d'aquests nous equipaments a l'aire lliure».

La presentació a Marratxí ha anat seguida d'una reunió informativa dirigida a batles i tècnics esportius de tots els ajuntaments de l'illa, en què el conseller de Transició, Turisme i Esports, Andreu Serra, ha manifestat que «avui donam suport a la ciutadania, als pobles i a la xarxa mallorquina esportiva amb una subvenció que s'adapta a les característiques i particularitats de cada poble».