Gran actuació de Pau Marín en els campionats estatals

Pau s'ha proclamat Campió d'Espanya Absolut Sub-11 (quart de la general Sub-12) en la modalitat clàssica i de nou guanyador del Sub-11 en la modalitat d'escacs ràpids, en aquest cas pujant al podi amb medalla de bronze global amb els majors que ja tenen 12 anys.

El torneig va reunir els 165 millors jugadors de totes les comunitats sub 12 d'Espanya (Pau només té 10 anys), a la darrera ronda lluità pel títol i perdre l'única partida amb el que seria campió aquesta categoria el valencià Félix Ilinca.

Respecte als altres escaquistes de la selecció Balear destacar al menorquí també sub 11 Martin Krauchi que ha finalitzat classificat en novè lloc amb 7 de 9 punts possibles, empatat amb el quart jugador de la taula final en el campionat nacional de la categoria Sub-12. I tercer millor sub 11; els altres 6 participants ja quedaren per damunt del 50è lloc.

Sens dubte l'experiència de participar amb els millors de la seva categoria les dona un plus per a seguir treballant i per conèixer l'excel·lent convivència, que dona una visió més de futur per a ells i pels familiars que les acompanyaren.

I aquesta setmana es disputa el campionat nacional en la categoria Sub-14 amb Cristina Sureda, una de les favorites pel títol de campiona femenina, Joan Salord i Julian Nieto i Blanca Aguado, dins el rànquing no estan amb els 50 primers, però segur que lluitaran per millorar els seus objectius; un campionat que hi participen 183 escaquistes.

Resultats dels torneigs que es realitzen arreu de Mallorca amb la participació d'uns 300 escaquistes de totes les edats

El dimecres 13 de juliol al passeig de la Sirena de Portocristo, s'organitza l'Open Festes del Carme, 7 rondes i partides de 5 minuts amb 59 escaquistes. Hi havent un triple empat a la 1a posició, essent el jugador local Pedro Lechado el campió, 2n Julian Nieto i 3r Adrian Leon, sorprenentment el màxim favorit el mestre FIDE Senen Garciá només aconseguí la 4a posició.

El divendres 15, s'inicià el Circuit Escolar Consell de Mallorca vàlid pel campionat de Mallorca llampec escolar a les instal·lacions del col·legi Agora i baix l'organització del Club Megaescacs i amb una participació molt baixa, només 17 escaquistes; essent el guanyador Toni Tomas del Club Rei i Dames, amb 7,5 punts, subcampió Quimey Vargas de La balanguera i tercera Alicia Veloz de Mallorca Isolani; Sembla que el no deixar participar als joves que no estan federats ha fet baixar les inscripcions, quan arreu de Mallorca s'estan superant tots els torneigs escolars els 40 participants; avui dia només hi ha dos tornejos escolars més previstos a celebrar el 17 i 24 d'agost dins el festival de l'AEB i encara manquen per planificar set més d'aquest circuit.

16 de juliol Obert d'escacs Sant Jaume organitzat pel Club d'escacs Algaida amb la presència de 41 escaquistes, el MI Pedro Mascaró, màxim favorit no va decebre i guanya les 9 partides i essent el campió; 2n el marroquí Abdessadek Maalla que juga amb l'equip de la Balanguera amb 7 punts i 3r Svyatoslaw de Megaescacs amb 6 punts. Va ser un torneig de molta categoria amb 10 jugadors que superaven els 2000 d'ELO.

El diumenge 17 de juliol al Col·legi Àgora els clubs Agora Megaescacs i Tròpic organitzaren un Obert Internacional a 8 rondes, hi participaren 27 escaquistes, guanya el MI argentí amb 6,5 punts, guanyà 5 partides i entaulà 3, a mig punt queda el MF Adrian Ponce i 3r el Gran Mestre Xile Rodrigo Vasquez amb 6 punts; torneig de gran nivell i amb molta igualtat.

Èxit total del IV Torneig Escolar Incacs des Raiguer realitzat el passat diumenge 17 de juliol on hi participaren 62 escaquistes menors de 16 anys i on triomfà el favorit, el jove colombià jugador de l'equip local Incacs en Didier Duque amb 5,5 punts de 6 possibles, subcampionat per l'escaquista de la Balanguera Quimey Vargas i 3a posició per Sara Veloz del club de la GMW Mònica Calzetta el Mallorca Isolani. Destacar excel·lent organització i la participació d'escaquistes d'arreu de Mallorca i especialment del club local Incacs, que estan desenvolupant una gran tasca de promoció a nivell escolar.

Al mateix temps es juga un obert per adults amb la participació de 18 escaquistes amb empat amb triple empat amb 5 punts que es va decidir pel sistema Buchholz, essent el 1r Lluc Bimbo, 2n el veterà Juan Antonio Guzmán i 3r Miguel Àngel Hermida.

Excel·lent torneig organitzat pel Club Fomento Campos a sa Ràpita el 18 de juliol amb 17 equips i 68 escaquistes la majoria escolars essent la Balanguera el guanyador, segon Connecta Balear i 3r La Balanguera Sub 14, una tarda de grans emocions.

Calendari de Torneigs que es realitzen del 19 de juliol al 25 de juliol a Mallorca

18 al 24 de juliol. Obert clàssic El tauler. Lloc. Espai Suscultura 18 h.

21 de Juliol XIII Torneig Escolar Sa Pobla.17,30 H. Plaça Alexandre (Sa Pobla) i un per adults.

23 de juliol Torneig Festes d'Inca. 10,00 h. Quarter General Luque a Inca.

23 de juliol 54è Torneig de Sant Jaume- campionat de Mallorca Actiu. Casa de Cultura. 16,00 h. Alcúdia.

Tota la informació dels tornejos, horaris i ritmes de joc a la pàgina web de la Federació Balear d'Escacs www.fbescacs.org