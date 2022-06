Niepómniashi lider en solitari amb 6,5 al Torneig de Candidats de Madrid, després de 9 rondes

Després de nou rondes el rus que juga amb la bandera de la FIDE Ian Niepómniashi es col·loca lider en solitari amb 6,5 punts i havent jugat ja dues vegades amb el seu perseguidor el subcampió del món de 2018 el nord-americà Caruana tingué la gran possibilitat de guanyar al campió i igualar-lo a la classificació, però possiblement la manca de temps i una errada de càlcul el destinà a les taules.

Els altres escaquistes ja quasi no tenen possibilitats i sembla que Niepómniashi amb un punt d'avantge quan només manquen 5 partides tornarà lluitar pel títol mundial al nourec Carlsen, avui jornada de descans per recuperar forces i estudiar noves estratègies.

Classificació (Després de la 9a ronda): 1r Niepómniashi 6,5 punts; 2n Caruana 5,5; 3r-4t Nakamura i Ding 4,5; 5è Rapport 4; 6è -7è Firouzja iRadyábov 4; 8è Duda 3 punts.

Dins les anedcotes de la setmana va ser la presència de Manuel Álvarez Escudero, un dels jugadors en actiu més veterans del planeta amb 100 anys al seu bagul i el passat dimecres realitzà en el Palau de Santoña de Madrid el 'servei d'honor' del torneig de Candidats, davant es més jovesAlireza Firouzja (Francia, 19 años) i Jan-Krzysztof Duda (Polonia, 24) tots dos sumen 43 anys. Després jugà una partida amistosa amb la directora del torneig, Dana Reizniece-Ozola, que a més és ministra d'Economia de Letònia i gran mestre femenina, una combinació d'experiència, saviesa i passió pels escacs, on l'edat i la no discriminació de la dona van de la mà potenciant la igualtat.

Discretes actuacions de les seleccions infantils i cadet als campionats d'Espanya Infantil i cadet celebrat a

- Discreta actuació de l'equip infantil de les Illes Balears a Cantàbria que sortia dins el rànquing amb 6a posició i al final assolí només el 9è lloc al campionat d'Espanya de comunitats autònomes amb 2 victòries, 2 empats i dues derrotes, total 6 punts; de l'equip destacà el mallorquí Pau Marín que aconseguí 4,5 dels 6 possibles amb una única derrota i un augment d'Elo de 19,60; un poc decebedora l'actuació de la mallorquina Cristina Sureda que va perdre 30 punts d'Elo i només fer 3 de 5 possibles; el menorquí Martin Krauchi mantenir l'Elo i baixaren els altres integrants de l'equip, Julian Nieto, Alicia Veloz i Lais Navarro. Galícia va donar la sorpresa partint de la 4 posició es proclamà campiona sense perdre cap partida i amb 11 punts, Madrid 2a amb 10 i 3a Catalunya amb 8 punts.

Decebedora actuació de la selecció cadet, aspirant al pòdium a l'esser la 3a amb millor rànquing i només assolí la 7a posició de les 17 autonomies, totalitzà 7 punts amb 3 victòries, 1 empat i 2 derrotes. Aquí Catalunya es proclama campiona, Madrid 2a i 3a la favorita Andalusia. Bona actuació de Manuel Ermachenko amb 2,5 punts de 3 possibles, essent l'únic que puja d'elo amb 20,40 punts i molt per davall del seu nivell Pablo Aguado 2,5 de 5, Joan Moll 2 de 4 i Marta Isabel Antic 3,5 de 5 amb pèrdues de 20 i 40 punts d'Elo, també baixà Elo, però molt poquet la menorquina Jana Moll que fes 3,5 de 5 sense perdre cap partida, mentre na Maria Bonet va perdre les dues partides que jugà.

Sens dubte, els escacs de les Illes Balears, haurà de fer una bona reflexió per recuperar els avanços d'altres anys, encara queden tots els campionats individuals d'Espanya que es poden donar alguna medalla i rectificar aquest pobre inici.

Intensa activitat escaquista a les Illes Balears

El jugador del Megaescacs Korneev Leskova Svyatoslav núm. 1 del torneig no va decebre i guanyà el Torneig d'Escacs Open de Sant Pere jugat a la Colònia de Sant Pere de partides a 3 minuts + 2, amb gran autoritat les 7 partides; el segon lloc va ser pel jove de Reis i Dames Toni Viver, que donà la sorpresa perdent només amb el campió i unes taules, aconseguint 5,5 punts però guanyant el desempat a Victor Rubert de Campos i Miquel Sureda company d'equip. Halilova Halilova Meylin del club Incacs i amb 12 anys aconseguí 5 punts, millor femenina del torneig i també sub 12. Excel·lent organització del Club Rei i Dames amb la participació de 54 escaquistes de diferents indrets de Mallorca.

29 escaquistes participaren en la fi de festa del curs anual d'escacs de Son Dameto el 24 de juny; abans el mestre FIDE i coordinador Joan Ramon Galiana i el seu fill Ramon Galiana realitzaren unes simultànies a 16 taulers; després es realitzà el torneig on el jove del club Vuit Peons en Santi Francia es proclamà campió, 2n Enrique Villegas i 3r Toni Nadal; gran actuació de les jovenetes del club d'Escacs Son Dameto, 4a Sílvia Martínez i Mireia Crespí 6a.

Avui dimarts 28 de juny i a partir de les 17.00 h, l'associació Atzur amb la col·laboració del departament d'Esports del Consell de Mallorca, organitza a l'Espai Suscultura que gestiona la cooperativa Corda i Poal un torneig escolar per a menors de 16 anys amb sistema suís de 6 rondes i partides de 5 minuts. Obert a tothom.

El dissabte 2 de juliol comença el VI Circuit Blitz Illa de Menorca, es jugaran 8 tornejos, amb 9 rondes cada un i partides de 4 minuts + 2 segons d'increment per jugada, inscripcions al correu llorenscardona@hotmail.com o WhatsApp 620173452 i el primer es realitzarà el dissabte 2 de juliol a les 18.00 h. a la plaça de sa Catedral de Ciutadella.

Amb un poc de retard el Club d'Escacs Maria de la salut organitzà el XVIIIè Torneig Escolar de Primavera amb el suport de l'ajuntament de Maria, el 3 de juliol a les 17.30 a la plaça del poble, seran 7 partides de 5 minuts+ 3 segons de bonificació per jugada.

Inscripcions al WhatsApp 606624832. Hi haurà premis per a tots els participants.

El 29 de juny comencen els campionats individuals per categories a Salobreña, on hi participen escaquistes de totes les Illes, el qual anirem informant setmanalment.