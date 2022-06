Rafel Gómez i Gabriel Pons guanyen el Torneig de Truc de sa Fonda i es classifiquen pel Campionat Intermunicipal

El Torneig de Truc de sa Fonda és un dels tornejos amb més recorregut a l'illa (amb 17 edicions) gràcies al bon afer d'en Jaume Cladera (Es Murer) l'organitzador, un total de 31 parelles competiren per aquest gran esdeveniment. La majoria d'elles fidels a aquest gran esdeveniment, però també es comptà amb noves incorporacions de molt nivell que vengueren a disputar-lo i provar d'obtenir la victòria.

El Torneig se celebrà a l'emblemàtic Bar Sa Fonda de Muro que, com cada any, acull amb molta atenció, per les festes de Sant Joan, als truquers de Mallorca. Els preus d'inscripció varen oferir un esplèndid sopar en 'família' a tots els truquers qui sempre senten les ganes de repetir a Sa Fonda anualment.

El torneig començà amb 8 grups de 4 parelles. En passaren dues de cada grup. Després ja anaren cap a octaus i quarts de finals.

El torneig donà fi amb una lliga de 4 parelles (una 'Final Four').

Les parelles santanyineres feren un recital de la salut que té el truc en aquest poble del sud de l'illa. Els veterans Bernat i Damià dugueren Santanyí fins als quarts de final.

Una de les mostres allà on observam que és cada vegada més difícil guanyar al Truc modern és veient que moltes de les parelles més consolidades de l'illa quedaren fora dels premis. El Doctor i Luis Rubio, Antonio Bermúdez i Andrés Díaz, els 'Seguís' de Caimari, Jaume i Baltasar de Muro, i el Chispas i el Poma; parelles que acostumam a veure en les posicions més altes, quedaren fora de les fases finals.

En quart lloc: Miquel Felipe i Nadal. Sempre donant bones mostres que el truc inquer és uns dels trucs més difícils d'esclovellar.

En tercer lloc: Miquel Nicolau i Toni Font. La constància d'aquests montuïrencs en tornejos és ben poc comú en les paralles actuals; són uns grans mestres dels fonaments del Truc.

En segon lloc: Biel Torrens 'Turbo' i n'Edu Pons. Els campions de l'any passat en aquest torneig tornaren a fer un recital enguany, prenent la medalla de plata.

I campions: Rafel Gómez i Gabriel Pons. Coneguts arreu de l'illa amb nombroses victòries, segueixen sense donar símptomes de desaccelerar.

Aquest torneig va ser classificatori pel Campionat Intermunicipal on els 8 primers tenen el tiquet directe a la segona fase:

Primers: Gabriel Pons i Rafel Gómez

Segons: Biel Torrens i Edu Pons

Tercers: Miquel Nicolau i Toni Font

Quarts: Miquel Felipe i Nadal

Cinquens - Vuitens: Bernat amb Damià (Santanyí), Jaume Cladera amb Baltasar Moragues, Antonio Bermúdez amb Andrés Díaz i Pedro Felipe amb Romero