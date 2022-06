El XVII Gran Torneig de Truc arriba a Sa Fonda de Muro per les festes de Sant Joan

Un any més, en Jaume Cladera, conegut en el Món del Truc com en Jaume 'Es Murer' ens convoca dia 18 de juny a sa Fonda per gaudir d'un gran horabaixa de partides de truc.

Com cada any, es pronostica la presència de parelles d'alt nivell, com el mateix Jaume amb en Baltasar, la parella guanyadora del 1r Campionat Intermunicipal, en Javier Jiménez amb en Vicenç Fiol o la magnífica parella formada per En Jaume Picó (es Calamar) amb en Nils. A més, tendrem l'actual parella guanyadora del Gran Torneig de Sa Pobla: En Miquel Seguí i Miquel Seguí (pare i fill) de Caimari.

La inscripció seran 30 euros i inclou sopar i un jersei. A més, les quatre primeres parelles rebran premi.

Premis:

- 1r premi: Cap de setmana a menorca, 2 berenars i 600 euros.

- 2n premi: Sopar per a 4 persones en el restaurant Sa Fonda, 2 berenars i 250 euros.

- 3r premi: Porcelleta negra mallorquina rostida per a 8 persones en el restaurant Rancho Grande i 100 euros.

- 4t premi: Un pernil salat , 2 berenars i 50 euros.