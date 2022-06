Tot preparat pel I Festival Internacional d'Escacs a la Colònia de Sant Jordi

De la mà de l'organitzador, en Sergio Estremera, del I Festival Internacional d'Escacs a celebrar a la Colònia de Sant Jordi s´ha presentat dit esdeveniment amb la presència de Gaspar Guasp, delegat de Turisme de sa Colònia; el Director de l'hotel on es celebrarà el torneig, l'Hotel Blau Colònia de Sant Jordi; n'Ignacio Villar, el president de l'associació d'hotelers en Gori Bonet i el president de la Junta de Districte de sa Colònia en Guillem Mas; explicant que a manca de 3 dies per l'inici ja hi ha 71 escaquistes de 13 nacionalitats inscrits als 3 torneigs que es jugaran del 3 al 12 de juny; un magistral per aconseguir Norma de Mestre Internacional, un Open amateur i escolars i un Open Internacional, els campionats internacionals es jugaran les a partides a les 20.00 hores, fet que donarà temps que jugadors i familiars puguin al llarg del dia conèixer la nostra illa; mentre que l'amateur-escolar es realitzarà duarnt el cap de setmana del 3 al 5 de juny, dematí i horabaixa.

A més dissabte 11 de juny a les 18,00 hores el Gran mestre Xilè Javier Campos, màxim favorit per al torneig Magistral realitzarà una simultània al passeig de dita localitat.

Tindrem un elenc de grans escaquistes com l'escocesa, d'origen georgià, i GM Arakhamia-Grant Ketevan i el GM espanyol, però representant la bandera sueca en Juan Manuel Bellón, 5 vegades campió d'Espanya i seleccionador femení de Suècia; i la GWI la mallorquina Mónica Calzetta, 7 vegades campiona d'Espanya i l'espanyol MI Michael A Rahal, d'origen anglès, però també parla molt bé el català, és un gran divulgador dels escacs i famós pels seus didàctics vídeos a Youtube i actual campió d'Espanya majors de 50 anys.

https://www.mallorcaisolani.com/opensacolonia.htm?

Nous campions de Balears

Amb un gram ambient esportiu i competitiu s'ha celebrat aquest cap de setmana les competicions Balears vàlides per participar al campionat d'Espanya, a les instal·lalcions de l'hotel Playa Dorada de Sa Coma.

Essent els nous campions i campiones els següents escaquistes:

FEMENÍ

Cristina Sureda de Rei i dames (Mallorca) sub 18

Marta Antich Mallorca Isolani (Mallorca) sub 16

Cristina Sureda de Rei i dames (Mallorca) de sub 14

Lais Navarro (Mallorca) sub 12

MASCULÍ:

Agin Aziizaj d'Eivissa campió del Torneig absolut de Veterans i Guillem Coll de Ferreries (Menorca) campió sènior 65.

Joan Moll (CECA) Menorca sub 18 i sub 16

Julian Nieto (Mallorca) campió sub 14

Pau Marín (Mallorca) sub 12ç

Tomeu Joan Perelló Rei i dames de(Mallorca ) sub 10

https://chess-results.com/tnr615805.aspx?lan=2

NOTÍCIES ESCAQUISTES

- Manacor dins el marc de les Fires i Festes de Primavera, serà la seu d'un nou torneig obert amb el sistema suís de 7 partides a 5 minuts i 3 segons de bonificació per jugada, es celebrarà el 4 de juny al passeig de na Camel·la, a partir de les 17.30 hores. Ho organitza el Club Reis i Dames Llevant i podeu fer les inscripcions a través de whatssap: 601906833.

- Per altra banda, el Club d'escacs La Balanguera conjuntament amb l'associació el Tauler , organitzen uns tallers d'escacs el mes de juny els dies 7,9,14,16, 21 i 23 des de les 19.00 hores a les 20.00 hores, obert a tothom a l'Espai Suscultura del carrer Miquel Capllonch 33 de Palma. Inscripcions al 633880107.

- Segona setmana que la Cooperativa Cultural Corda i Poal i l'Associació «El Tauler» i amb la col·laboració de la cooperativa Arç assegurances estan desenvolupant uns tallers d'escacs als Llars Reina Sofia i Avinguda Argentina de Palma, amb la finalitat de motivar la gent major en practicar els escacs i gaudir de les Excel·lències d'aquest esport-joc-ciència que millora la salut mental de les persones i endarrereix l'alzheimer.

Recordau els escacs són un esport per a tota la vida!!!