Recta final del Torneig Autovidal de Pàdel

El Torneig Autovidal de Pàdel afronta la recta final de la seva competició. Les parelles que segueixen en competició, tenen l'objectiu de fer-se amb la victòria final més prop.

Aquest dijous s'han disputat les rondes de vuitens i quarts de final i divendres es faran les semifinals i la gran final a les 18.30, tant en categoria masculina com en la femenina.

Aquest quart dia de competició ja ens ha deixat alguns resultats esportius dels

quals destaquem els següents enfrontaments:

Categoria Masculina

La parella Díaz/Pol es va imposar a Pons/Pons per 6-3/6-4

La parella Santi/Quico es va imposar a Melchor/Lorenzo per 6-4/6-3

La parella Asier/Nico es va imposar a Alvaro/Sergio per 6-3/6-1

La parella N.Mora/Algel es va imposar a Lorens/Salva per 6-2/6-2

Categoria Femenina

La parella Pepi/Susi es va imposar a Claudia/Aina per 6-0/6-0

La parella Esther C./Marisol es va imposar a Lulu G./F.Vidal per 6-4/6-7/10-7

La programació de la jornada de divendres és la següent:

- Semifinals Masculines i Femenines a les 17.30 h.

- Final Masculina i Femenina a les 18.30 h.

- Entre les 19.30 i les 20.00 h. cerimònia de lliurament de premis i posterior sorteig de regals que anirà acompanyat d'un aperitiu entre els assistents.