El Torneig Autovidal de Pàdel arriba a la fase decisiva

El Torneig Autovidal de Pàdel arriba a l'equador de la competició en les instal·lacions del club Palma Pàdel. Els partits cada vegada són més disputats i els punts de joc més espectaculars, demostrant com cada any, el bon nivell de pàdel que hi ha en aquest torneig.

Segueix sense haver-hi sorpreses entre les parelles favorites que lluiten per fer-se amb un lloc en la gran final que tendrà lloc divendres que ve 27 de maig a les 18.30 hores.

Aquest tercer dia de competició ja ens ha deixat alguns resultats esportius dels quals destacam els següents enfrontaments:

Categoria Masculina

La parella García/García es va imposar a Patiño/Pomar per 7-5/6-4

La parella Garau/Covas es va imposar a T.Persson/K.Karlsson per 6-0/6-0

La parella Morales/Rodriguez es va imposar a Comes/Garcías per 6-3/6-3

La parella M.Pons/M.Pons es va imposar a Arrom/Sanz per 6-3/6-2

Categoria Femenina

La parella V.Amengual/Vázquez es va imposar a M.Carrasco/E.Coll per 5-7/6-2/10-2

La parella Alonso/Hornsten es va imposar a Campoy/Pavón per 6-0/6-4

El torneig finalitzarà divendres que ve 27 de maig amb la disputa de les finals. Una vegada finalitzin les finals es procedirà amb la cerimònia de lliurament de premis i el posterior sorteig de regals que posarà punt al torneig.