Marc Narciso, campió de l'Open Internacional d'Escacs de Llucmajor

Brillant triomf del Gran Mestre espanyol Marc Narciso que entaula la darrera ronda i aconseguí 7 punts; completà el pòdium el GM espanyol Dabiel Alsina i 3r el GM xilè Rodrigo Vasquez. Una vegada més decepció per la no assistència a la darrera Ronda del MI balear Pedro Mascaró, perdent la darrera partida quan una victòria li hagués pogut col·locar amb bels 10 primers; destacar el gran torneig del mallorquí Joan Ramon Galiana essent 15è i amb 5,5 punts el primer local de Mallorca, només va perdre 3 partides. La primera dona va ésser la peruana i Mestra Internacional Ann Chumpitaz que assolí 6 punts i ocupà el lloc 10è.

Més informació: http://chess-results.com/tnr637269.aspx

La Balanguera campió del Torneig per equips de Llucmajor

Animat i exitós matinal d'escacs escolar amb la participació de 17 equips de Mallorca, jugant un suís de 6 rondes i 4 taulers per equip. El campió que a més guanyà tots els seus enfrontaments va ésser l'equip de La Balanguera, ( format per Pau Roca, Vittorio Di Paolo, Diego Ubieto i Dario Fernández) 2n Connecta Balears i 3r La Balanguera sub 14. L'equip local Llucmajor A finalitzà a la sisena posició.

A l'acte de lliurament de premis van assistir el batle Éric Jareño i el regidor de Turisme Ginés Sáez de l'Ajuntament de Llucmajor i els representants de MLL Hotels Miquel Llompart, Winterchess Sebastià Nadal i Club Escacs Llucmajor Nicolàs Roca, que es van comprometre a donar continuïtat el proper any. Es va també felicitar les instal·lacions i el tracte rebut pel personal que va tenir cura de tots els detalls.

Ja queda menys pel I Festival Internacional d'Escacs de la Colònia de Sant Jordi

En el marc del I Festival d'Internacional d'Escacs de la Colònia de Sant Jordi se celebrarà del 3 a l'11 de juny, l'I Torneig Magistral Tancat que enfrontarà a 10 jugadors amb el sistema de lliga a una volta. La nòmina reuneix jugadors de gran experiència internacional i a joves talents que aspiren a obtenir el títol de Maestro Internacional, entre els primers trobem al Gran mestre noruec Johan Sebastian Christiansen, company del campió del món Magnus Carlsen en la Selecció Nacional de Noruega; al també Gran mestre Javier Campos, de Xile, guanyador de nombrosíssims tornejos internacionals i al jove Maestre Internacional Brandon Clarke d'Anglaterra, una de les figures emergents del seu país. Entre els aspirants al títol internacional tenim al Mestre FIDE noruec Eivind Olav Risting, als espanyols Lin Yungrui -actual campió d'Espanya *sub 16-, Germán Maldonado -excampío d'Espanya sub 12-, al Mestre *FIDE Bernardo César Maestre – dues vegades campió d'Espanya de seleccions autonòmiques-, al Mestre FIDE Sebastià Massanet -actual campió de Balears-,Pablo Luis Aguado Doncel -número 1 balear sub-18- i al jove prodigi indi, Araav Dengla, que als seus 12 anys aspira ja a obtenir el títol de Mestre Internacional.

Per obtenir la preuada norma de Mestre Internacional d'Escacs els candidats hauran d'obtenir almenys 6,5 en 9 partides, un resultat gens fàcil davant adversaris d'aquesta categoria.

El Festival inclou també les següents proves obertes per a tots:

l'Open Internacional es disputarà del 4 al 12 de juny que en aquest moment té un total de 26 inscrits a falta 10 dies per iniciar aquest open, essent l'escocès el GM Arakhamia-Grant Ketevan el gran favorit dels inscrits, conjuntament amb l'espanyol MI Michael A Rahal i el GM espanyol però representant la bandera sueca en Juan Manuel Bellón, molt aprop i també en possibilitats estarà la GWI la mallorquina Mónica Calzetta.

A L'Open per aficionats , ja hi ha 31 inscrits que es celebrarà del 3 al 5 de juny, on majoritari ament són mallorquins i destacant la presència dels joves del Club Mallorca Isolani, l'equip que aposta més de Mallorca pels escacs femení, essent 6 jugadores i La Balanguera de Palma que treballa l'Escacs escolar.

En total 66 inscrits de 12 països a falta 10 dies per finalitzar la inscripció.

Més informació: https://www.mallorcaisolani.com/opensacolonia.htm?

NOTÍCIES ESCAQUISTES

Els dies 27, 28 i 29 de maig es disputaran els Campionats de Balears per Categories (Veterans, Sub18, Sub10, Femení) a l'Hotel Playa Dorada de Sa Coma al municipi de Sant Llorenç des Cardassar. L'organització recau en la Federació Balear d'Escacs amb la col·laboració de la Conselleria d'Afers Socials i Esports.

- A Menorca tranquil-llitat a escala de tornejos, ja que estan preparant les fases finals de Balears i els campionats d'Espanya i fins a l'11 de juny no hi ha cap torneig previst que es disputarà Es Castell el Torneig «Levante».

- Aquesta passada setmana la Cooperativa Cultural Corda i Poal i l'Associació «El Tauler», on hi ha un grup de monitors d'escacs, amb la col·laboració de la cooperativa Arç assegurances han iniciat uns tallers d'escacs al Llars Reina Sofia i Avinguda Argentina de Palma, amb la finalitat de motivar la gent major en practicar els escacs com eina que millorar els hàbits i coneixements cognitius, la socialització i la salut mental i sobretot passar una bona estona.