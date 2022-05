Dissabte 4 de juny: II Diada de pàdel d'Ona Mediterrània i dBalears

El proper dissabte, 4 de juny de 2022, de les 17.00 hores a les 21.00 hores es farà la II Diada de pàdel organitzada per Ona Mediterrània i dBalears.

La Diada es farà al club Palma Padel (carrer Castella – La Manxa, 6) i hi haurà trofeus per a la parella guanyadora, la parella finalista i a parella que hagi demostrat més fair play.

Les inscripcions es poden formalitzar enviant un correu a esportsdbalears@gmail.com, el preu són 7 euros per persona i cada participant rebra un pack de benvinguda amb una camiseta tècnica, una bossa dBalears i un tiquet pel sorteig.

A la part final de la Diada hi haurà un sorteig on es repartiran diversos premis com:

- Val per a 2 persones restaurant Safrà 21

- Val per a 2 persones restaurant L’artista

- Val sessió fisioteràpia

- Val per a rentat de cotxe

- Botelles de vi

- Camisetes tècniques...

La Diada de pàdel compta amb el patrocini del parc d'aventures Tirolinas Go.

Els participants que ho vulguin, podran quedar a sopar al restaurant del club.