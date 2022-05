Comença el Torneig Autovidal de Pàdel

Aquesta setmana es disputa el Torneig Autovidal de Pàdel que disputa la seva XIII edició en les instal·lacions del club Palma Pàdel. Durant els pròxims dies tendrà lloc la competició on els millors jugadors de pàdel amateurs de Palma ens faran gaudir amb el seu joc. El primer dia ja ens ha deixat alguns resultats esportius dels quals destaquem els següents enfrontaments:

Categoria Masculina:

La parella J.Romera/D.Perez es va imposar a J.L.Arrom/E.Sanz per 6-0/6-1

La parella J.Segui/M.Alarcon es va imposar a A.Garau/E.Covas per 6-3/6-3

La parella M.Pons/M.Pons es va imposar a T.Persson/K.Karlsson per 6-3/6-3

La parella T.Engstrom/R.Granat es va imposar a F.Corominas/X.Calm per 7-5/6-2

Categoria Femenina:

La parella L.García/F.Vidal es va imposar a P.Ewaldsson/L.Ahlstrom per 6-1/6-0

La parella M.Balle/M.Jaume es va imposar a L.Aldero/M.Fuenmayor per 6-1/6-0.

Els jugadors classificats continuen la seva lluita per aconseguir els millors llocs i poder optar a l'ampli assortiment de regals que Mercedes-Benz ofereix, juntament amb la marca d'articles esportius Dunlop Sport, i amb la marca de cava Vila Conchi i la marca de productes ibèrics Julián Ramos Tabares, que aportarà lots de productes per a sortejar entre tots els participants i per als campions, que li donarà un plus de qualitat a aquest prestigiós circuit.

Els campions i subcampions seran recompensats amb un trofeu que acrediti el seu triomf esportiu. Els clients de Mercedes-Benz millor classificats seran convidats pel concessionari organitzador a disputar la Final de Pàdel a nivell Estatal el primer cap de setmana d'octubre a la Reserva del Higuerón (Màlaga).