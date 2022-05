Barrón torna amb la vista posada en els playoffs

El Palma Futsal recupera el seu capità, Carlos Barrón, que ja entrena amb la resta de la plantilla després de lesionar-se el passat 22 de març contra el Viña Albali Valdepeñas.

El capità ha valorat l'estat de forma de l'equip després de set setmanes allunyat de les pistes a causa de la ruptura muscular que va patir.

Barrón ha assenyalat que «en aquests darrers partits de lliga hem de treure molts de punts per aconseguir quedar segons i en els playoffs no es pot fallar». El Palma Futsal encara el darrer mes de competició en el qual té quatre partits de fase regular per acabar de fermar el factor camp quedant entre els quatre primers classificats, encara que el més important és arribar bé a les eliminatòries finals.

«L'equip és a dalt lluitant pel segon lloc per ser cap de sèrie en els playoffs. Hem encaixat algunes derrotes, però l'equip ha tret els partits fora de casa i el darrer a Son Moix ens fan ser allà a dalt. Veig a l'equip molt bé i capaç de lluitar per tot», assenyala el porter del Palma.