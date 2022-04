Escacs, turisme, cultura i esport

Menorca i Formentera llocs coneguts per les seves platges idíl·liques, per la recerca d'un turisme sostenible i compromès amb el medi ambient i que volen apostar per donar altres esdeveniments que apropin al turista a conèixer altres activitats que nomies sigui les platges i el sol, han apostat per desenvolupar Els escacs com esport que atragui persones de tota la geografia espanyola i d'altres indrets europeus i d'altres continents.

El I Open Internacional d'Escacs a Menorca i que organitza l'associació Chess Menorca i la delegació insular començarà el 20 d'abril i es jugarà fins al 24, més de 200 participants de 34 països, sense comptar els seus acompanyants, que aportaran ingressos a les utilitzant les diferents ofertes turístiques i alhora coneixeran la cultura i la gastronomia de Menorca.

Ressenyar la col·laboració de l'ajuntament de Ciutadella i el Consell de Menorca i de l'hotel Princesa Playa de Ciutadella, lloc on es jugaran les partides, entre altres patrocinadors que han cregut que els escacs pot ser una bona oportunitat de millorar la seva imatge i promocionar-se davant el món i oferir un altre tipus de turisme.

A més al llarg dels 5 dies, hi haurà una oferta complementària on destaquen dues conferències:

Dimarts 19 d'abril a les 19.00 a la Sala Jeroni Marquis del Cercle Artístic de Ciutadella, Carlos Martínez (psicòleg de la Federació Espanyola), dissertarà sobre 'El suport en el desenvolupament esportiu dels joves jugadors d'escacs'.

Divendres 22 d'abril a les 10.30 a l'Hotel Princesa Platja, el prestigiós periodista esportiu, especialitzat d'escacs en premsa escrita, ràdio i televisió en Leontxo Garcia, ens parlarà de «Bobby Fischer un geni en Jaque perpetuo.

Destacar l'important seguiment que faran diferents plataformes d'escacs que ho traslladaran arreu del món, fent una gran publicitat de l'esdeveniment i de l'Illa.

Mentre la petita illa de Formentera i a través de L'Hotel Club Sunway Punta Prima de Formentera organitzarà la I edició del Festival Internacional d'Escacs Sunway Formentera, del 29 d'abril al 8 de maig , amb més de 20.000 € en premis a repartir entre els participants.

El festival tindrà al llarg dels 10 dies, a més del torneig oficial, s'omplirà de diverses activitats culturals, esportives i gastronòmiques com: conferències, tornejos de ràpides, tornejos de volei, ping pong, futbol platja, un taller de bullit de peix, taller de cocteleria...

Aquests són exemples que es repetiran a altres indrets de Mallorca, com Colònia de Sant Jordi (juny), Open Internacional femení a Palma (octubre) i el ja tradicional Festival de Calvià (octubre), entre altres.

Ara que parlam d'oferir noves ofertes i d'allargar la temporada, perquè no pensar en recolzar els tornejos i festivals d'escacs i formar un circuit potent que potencii una nova forma de viatjar per conèixer les nostres Illes i molt especialment en la temporada més baixa i així ampliar les oportunitats als teixits comercials i turístics amb el suport de les administracions públiques i privades que ho haurien de programar dins les seves campanyes publicitàries i donar a conèixer aquesta fórmula turística d'Escacs, cultura i esport.

CAMPIONATS DESENVOLUPATS AL LLARG DE LA SETMANA DE PASQUA

Sebastià Massanet Campió absolut de Balears.

De forma inesperada, però totalment merescuda assolí el títol més important de les Balears a nivell individual, després de derrotà a la darrera ronda al màxim favorit el Mestre Internacional i excampió d'Espanya Sergio Estremera, que només aconseguí un 5è lloc, de l'equip Mallorca Isolani, en total l'escaquista d' Agora Megaescacs i president actual de la FBE aconseguí 4 punts amb 3 victòries i dues taules; brillant subcampionat del jugador del CECA Ciutadella en Teodoro Gomila amb 3,5 i tancà el pòdium Salvador Castell de l'Àgora Megaescacs amb els mateixos punts. Ressenyar que el campió del 2021 del CECA Ciutadella, en Joan Cubas només aconseguí 2,5 punts i una vuitena posició dels 12 participants. Excel·lent organització de Chess Menorca i la Delegació menorquina amb el suport de l'Hotel Sagitario de Ciutadella.

Martín Krauchi Campió Aficionat de Balears

Els mateixos dies també es jugà el campionat aficionat amb la participació de 15 escaquistes i amb 4,5 punts en Martín Krauchi del CECA Ciutadella dominà el campionat i de forma clara es proclamà campió, el subcampionat va ser per l'escaquista de la Delegació d'Eivissa Formentera i que pertany al Puig d'en Valls en Marc Roig amb 4 punts i 3r en Joan Salord del CECA amb 3,5; el 1r mallorquí i membre del club Son Dameto va ser en Toni Garcies amb el lloc 9è.

Didier Duque Campió absolut del SUB-1800, valedor per ELO i organitzat pel Club d'Escacs la Balanguera i amb la participació de 37 escaquistes d'arreu de Mallorca, el jugador del club Incacs aconseguí 5,5 punts dels 6 possibles, 2n Nicolàs Domínguez i 3r Pedro Ramon d'Algaida amb 4,5. La 1era Femenina va ésser na Mònica Domínguez del Mallorca Isolani i el millor Sub 1600 l'escaquista del Club La Balanguera Vitto de Paolo; millor Sub 1400 Octavian Peste del Mallorca Isolani i del Sub 1200, Jaume Pomar de l'Incacs.

NOTICIES

Finalment us recordarem especialment per als escaquistes d'Eivissa i Formentera la celebració del VII Obert d'Escacs Festes de Sant Jordi que es celebrarà el 24 d'abril de 10 a 13 h al Casal Xerinola (Sant Jordi), torneig que utilitzarà el sistema suís a 6 rondes amb ritme de 10 minuts + 3 segons, obert per a federats i aficionats. Inscripcions i informacions al correu: amics.escacs.eivissa@gmail.com i amb el suport de l'ajuntament de Sant Josep de la Talaia i el Consell d'Eivissa.

També al Castell de Bellver i dins el programa de festes del Dia de l'Àngel que es celebrarà el 24 d'abril, on hi haurà activitats de música, balls, castellers..., no faltarà un torneig d'Escacs i unes simultànies a càrrec de J. Ramon Galiana.