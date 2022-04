La Rafa Nadal Academy serà la seu d'un torneig del 'World Padel Tour'

La Rafa Nadal Academy de Manacor serà la seu d'un torneig del circuit 'World Padel Tour' entre els dies 23 i 29 de maig, que pretén reunir a Mallorca a professionals d'aquest esport com Carolina Navarro, les germanes Sánchez-Alayeto, Miguel Lamperti o Jon Sanz, entre altres.

Les instal·lacions esportives de l'acadèmia de Rafel Nadal acolliran una de les proves d'aquest circuit amb el nom de 'TAU Ceràmica Mallorca Challenger', que compta amb el patrocini de la Fundació Mallorca Turisme i del Govern, segons ha informat l'escola en un comunicat.

Per aquest esdeveniment, la Rafa Nadal Academy by Movistar ubicarà la pista central en el cor de la instal·lació amb una capacitat per més de 1.200 espectadors. «Un escenari de luxe per tornar a gaudir del millor pàdel del món a Mallorca», ha indicat l'acadèmia.

En el quadre masculí, s'espera la participació de jugadors

com Miguel Lamperti, Jon Sanz, Javier Garrido, 'Coki' Nieto i Agustín Gómez Silingo, mentre que en el femení podrien jugar Carolina Navarro, les germanes Sánchez-Alayeto, Lucía Sainz, Marta Ortega i Bea González, que «garantiran un espectacle esportiu de primeríssim nivell».

Per altra banda, aquest divendres a les 10.00 hores es presentarà el torneig de manera oficial, en la Rafa Nadal Academy.