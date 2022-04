Agora Megaescacs, campió d'escacs de la Primera Lliga Balear

Aquest dissabte finalitzà la primera Lliga Balears d'escacs on hi participaven 5 equips de Mallorca, 2 de Menorca i 1 d'Eivissa-Formentera. Sens dubte ha estat una nova experiència pels escaquistes i alhora s'ha vist una vegada més la dificultat de la insularitat, molt especialment els que pertanyen a Eivissa-Formentera, també es nota no tenir espònsors suficients perquè almenys els jugadors poguessin fer nit i no haver de jugar el mateix dia. A part d'això ressenyar el campionat d'Àgora Megaescacs que té la seu al col·legi Àgora Portals, que han guanyat els 8 partits de la Fase Regular i els 3 de la fase final, essent campions imbatuts, destacar el subcampionat de Cercle Artístic de Ciutadella, que només va perdre dues partides totes elles davant del campió, meritori 3r lloc del Club Son Dameto de Palma i la 4a posició de Ca'n Tiu-Sa Dragonera.

Ara només manca saber qui seran els altres 4 equips que jugaran el proper any la Lliga Balear. Els dies 30 d'abril i 7 de maig es jugaran els següents partits a doble volta, per una banda els 4 darrers de la Lliga Balear contra els 2ns i el 3r de Mallorca ( El campió Àgora megaescacs B, no pot jugar, ja que és filial de l'actual campió de la Lliga Balear) millors de Preferent de Mallorca, a Menorca el que jugarà les fases d'ascens és el 3r classificat perquè el CECA B i CECA C, campió i 2n són filials del subcampió de la lliga Balear i el campió d'Eivissa.

Així queda el quadre d'emparellaments

Centre de Cultura Es Castell - Connecta Balear-Reis i Dames

Alaior - Es Mercadal - Mallorca Isolani

Puig d'En valls – Eivissa 64

La Balanguera – Vuit Peons

MENORCA

Comencen els campionats individuals de totes les categories

Al centre Cultural d'Alaior, s'ha celebrat el campionat 2000 que s'ha jugat ritme blitz (partides de 4 minuts més 2 segon d'increment per jugada). Amb la presència de 17 jugadors i amb 7 rondes, al final de la jornada matutina s'ha proclamat campió, Joan Moll (CECA) amb 6 punts, seguit per aquest ordre per Pau Coll (CE Ferreries), Joan Salord (CECA) i Llorenç Cardona (CC Alaior) amb 5 punts.

També s'ha inicià el campionat femení, on la màxima favorita és la WFM Liudmila Kolotilina del centre Cultural d'Es castell, que finalitzarà el 30 d'abril, amb un total de 5 rondes.

El Juvenil comença el passat 2 d'abril amb les victòries de Joan Moll, Martí Florit i Martín Krauchi, a 5 rondes i finalització el 30 d'abril.

El súper 50 i el súper 65, es jugaran els dies 9, 10 i 30 d'abril, organitzat pel Centre Cultural d'Es castell, on Guillermo Simó d'Es Castell i Guillem Coll de Ferreries són els favorits.

EIVISSA-FORMENTERA

Finalitzaren els campionats escolars

A la categoria Sub 8-Sub 10, Xavier Marí del Club Es puig d'en Valls, guanyà les 6 partides i es proclamà campió, en segon lloc en Gerard Pons de la Penya i 3r Javier Araujo amb 4 punts. Yolel Angola 4t, però millor sub 8 i la millor nina va ésser l'escaquista del Yesibah na Andrea Flores amb 4 punts i Ainhoa Prohems de la Sub 8. En total participaren 20 escaquistes.

A la categoria Aleví, Infantil i cadet, el jugador de la Penya Esportiva Alejandro Cardona, perdre la darrera ronda davant el campió Adrián Reina del Club Eivissa 64. Que amb els mateixos punts, 5, però millor desempat és el nou campió, a escala femenina Kiara Calasans del Puig d'en Valls amb 4 punts es situa 4a de la general i millor femenina del torneig, en el qual hi ha participaren 22 escaquistes. Els primers classificats jugaran el campionat Escolar Balear a celebrar a Eivissa del 13 al 15 de maig.

MALLORCA

Campionats de Mallorca Escolar Fase Comarcal

Els dies 1, 2 i 3 d'abril es realitzaren les fases comarcals del Campionat de Mallorca que donaven accés a la fase final de Mallorca amb una participació rècord de 273 jugadors a les diferents categories. Es varen dividir en 4 comarques:

Comarca Llevant: feta a Artà., campions

Sub 8. Unai Ibañez amb 6 punts i millor femenina Silvia Martínez

Sub 10. Joan Perelló, va guanyar les 6 partides i femenina Anastasiia

Sub 12. Junhao Chen amb 5,5 punts

Sub 16/14. Miquel Sureda (Rei i Dames) amb 5,0, millor femenina Maria Bonet amb 3,5

Participants: 64

Comarca Palma-Ponent: celebrat a Calvià, campions:

Sub 8. Francisco Sanso del san Cayetano i millor femenina 3a del torneig Mónica Domínguez del Mallorca Isolani.

Sub 10. Pau Rullan (mallorca Isolani) amb 5.5 punts; millor femenina Monica Dominguez (Mallorca Isolani).

Sub 12. Aday Nieto (Mallorca Isolani) 6 punts i millor femenina i subcampiona Europa Oliva (Vuit Peons)

Sub 16/14. Dario Fernández (la Balanguera) 5 punts i millor fèmina Blanca Aguado ( Mallorca Isolani

Participants: 101

Comarca Pla-Migjorn: celebrat Campos. Campions:

Sub8/sub10: Bernat Macias (Mallorca Isolani) amb 5 punts

Sub 16/14. Diego Ubieto (la balanguera) amb 5,5 punts. Millor femenina Alicia Veloz (Mallorca Isolani)

Participants: 24

Comarca Raiguer-Tramuntana: Celebrat a Inca. Campions:

Sub 8. lluís Negre amb 6 punts, Millor femenina Laura Rodilla ( Maria de la Salut)

Sub 10. Javier Hammoudan 5 punts, i femenina Elisabet Pericás,

Sub 12. Meylin Halilova a,b 5,5 punts i femenina Aitana Hidalgo

Sub 16/14. Didier Duque amb 6 punt i Maria isabel torrandell, femenina.

Participació: 84

Els millors de cada categoria i comarca hi participaran a la final del campionat de Mallorca: 13 a la Sub 8, 14 al sub 10, 14 al sub 12, 14 al sub 14 i 14 al sub 16; en total 69 escaquistes que jugaran al Mercat Municipal, Plaça del Conqueridor del municipi d'Artà els dies 8, 9 i 10 d'abril.

Més informació:

http://www.fbescacs.cat/torneig.php?idTorneig=951



ALTRES TORNEJOS A LES ILLES

- Del 14 al 17 d'abril a Ciutadella es celebrarà Campionat de Balears Absolut i d'Aficionats, organitzat per Chess Menorca i es realitzarà a l'Hotel Sagitario de Ciutadella, tota la informació a la web fbescacs.cat.

- Torneig d'Escacs la Balanguera, Sub 1800 a disputar els dies 15 i 16 d'abril, al local Espai Suscultura de Palma i valid per Elo Fide seran 3 rondes cada dia: dues al matí: 10,30 i 12,30 i una a les 15.30, premis pels 3 primers, millor sub 1600, sub 1400 i sub 1200 i 1a Femenina. Obert a tothom i més informacions i inscripcions al 633880107.

- La primera edició de l'Open Chess Menorca es jugarà a Ciutadella de Menorca del 20 al 24 d'abril a Ciutadella, Organitzat per l'Associació Chess Menorca amb el patrocini del Consell Insular de Menorca i la col·laboració del Club d'Escacs Cercle Artístic CECA., amb més de 200 inscrits que es distribuiran en dues categories, un primer per a escaquistes més professionals i un altre més obert a aficionats així tenim., l'Open A amb 138 inscrits de més de 20 nacionalitats amb un total de 24 GM i 12 MI, també hi ha presencia femenina de Grans mestres i Mestres Internacionals. Entre ells destaquen el jove lleonès de 25 anys Jaime Santos que de moment és el núm. 1 del rànquing del torneig amb 2656 d'Elo, un dels 5 millors jugadors d'Espanya i subcampió absolut el 2021; el segon està l'escaquista de l'Índia Sarin Nihal 2648 Elo i 3r l'armeni Sargsyab Shant amb 2639, que seran els màxims favorits. El torneig està dotat amb 8000 euros en premis en metàl·lic. I en l'open B hi ha 74 inscrits de diferents llocs d'Espanya i d'altres països com USA, Alemanya, Àustria, Índia...

- A Eivissa el 24 d'abril es realitzarà el VII Obert d'Escacs Festes de Sant Jordi de 10 a 13 h al Casal Xerinola (Sant Jordi), tornen els escacs després de dos anys de pandèmia. Sistema suís a 6 rondes amb ritme de 10 minuts + 3 segons, obert per a federats i aficionats. Inscripcions al correu: amics.escacs.eivissa@gmail.com