Menorca acollirà les Copes del Rei i de la Reina de vòlei platja

Les Copes del Rei i de la Reina Iberdrola de vòlei platja tornen per segon any consecutiu a Menorca per disputar el primer títol de la temporada del 29 d'abril al primer de maig.

La competició reunirà els millors jugadors de vòlei platja, que posaran sobre l'arena tots els seus arguments per començar amb bon peu la temporada, i començarà amb la disputa dels primers partits de la fase de grups.

Les parelles tendran l'objectiu de classificar-se pels quarts de final. Els guanyadors arribaran a les semifinals, programades pel diumenge al matí i les grans finals es jugaran a les 18.00 i 19.00 hores del mateix diumenge.

Cala en Bosc presentarà un muntatge amb més de 500 places de grada, en les quals els aficionats podran gaudir del «millor espectacle esportiu del moment», a més de vibrar amb música i el show que sempre acompanya els tornejos de vòlei platja, carregats d'activitats per totes les edats.

Un any més, la Copa del Rei i de la Reina contribuiran al desenvolupament del programa mediambiental 'Ones Vives' que, intentarà sensibilitzar a la població sobre la importància que representa la màxima cura de les platges.