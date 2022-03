Destinen 260.000 euros a potenciar l'esport com a eina d'inclusió social i a fomentar la participació de la dona

La Conselleria d'Afers Socials i Esports, mitjançant la Direcció General d'Esports, ha publicat una nova convocatòria d'ajudes per potenciar l'esport inclusiu i el femení per un import total de 260.000 euros, 60.000 euros més que a l'anterior convocatòria. La consellera Fina Santiago assegura que «aquesta convocatòria reflecteix l'aposta d'aquest Govern per fomentar l'esport femení i l'esport com a eina d'inclusió social».

Per a les ajudes de projectes destinats a integració o reinserció social i projectes d'esport adaptat es destinen un total de 90.000 euros (60.000 € l'any anterior), per a les ajudes de formació tècnica esportiva per a dones es destinen 30.000 euros (20.000 € l'any anterior) i per a les ajudes a equips de categoria estatal es destinen 140.000 euros (120.000 € l'any anterior).

La convocatòria d'aquestes ajudes té un triple objectiu. Per una banda, es volen atorgar ajudes a projectes destinats a la integració o reinserció social de persones a través de la pràctica esportiva continuada, a projectes d'esport adaptat, organitzats per associacions sense ànim de lucre. Per una altra banda, es vol subvencionar la formació tècnica esportiva a les dones nascudes o residents a les Illes Balears. I, finalment, com a tercer objectiu, subvencionar els clubs esportius de les Illes Balears amb equips femenins i mixtos d'esports individuals i col·lectius que participin en competicions de categoria estatal i que promocionin les Illes Balears, durant la temporada esportiva 2021/2022.

La Conselleria destaca que la línia d'ajuts a equips femenins i mixtos se suma als ja existents per a clubs esportius. Es tracta, per tant, d'una aportació extraordinària que té com a objectiu fomentar, visibilitzar i normalitzar l'esport femení, reptes marcats en la línia de foment de la igualtat en l'esport que es vol potenciar des del Govern.