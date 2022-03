El Barça jugarà a Calvià aquest diumenge

Calvià rebrà aquest cap de setmana a la plantilla del Barça B que visitarà el Pavelló Municipal de Galatzó (diumenge 27 de març a les 12.30 hores) per competir amb el Visit Calvià Hidrobal de Miquel Vidal. Els dos equips es troben a la part baixa de la Segona Divisió de futbol sala i són rivals directes per aconseguir el gran objectiu, la permanència.

L'ETB Calvià passa per una mala ratxa i necessita guanyar per remuntar el vol i fer una passa endavant en la lluita per la salvació. És important conèixer la situació dels dos conjunts, són dos filials d'equips de la LNFS i els mallorquins confien que el Galatzó es converteixi en un fortí d'aquí al final de temporada.

El filial del Palma Futsal arriba després de perdre en la casa del Betis B (7-5), un altre filial, en un duel marcat per la intensitat i els errors puntuals que feren que el partit es posàs costa amunt pels mallorquins.

Cal destacar que els de Miquel Vidal obtingueren la victòria a l'anada en la pista dels catalans. El filial mallorquí guanyà (2-4) un duel que va dominar de principi a fi, encara que la intensitat i l'electricitat del partit va fer al Calvià donar el seu màxim.

A aquestes altures de la temporada els de Vidal no es poden permetre més errors i tampoc serveix l'excusa de la joventut i la inexperiència, i menys contra rivals de característiques similars en aquest sentit.

Queden sis jornades, sis finals, en les quals el Visit Calvià Hidrobal ha d'intentar sortir d'una vegada per totes de les posicions de descens. El positiu és que els mallorquins es troben a només dos punts de les posicions de salvació, encara que hi ha molts d'equips ficats en la batalla.