Duel per la segona plaça a Valdepeñas

El Palma Futsal acaba de sumar la seva quarta victòria consecutiva i ja són nou jornades de Lliga en les quals l'equip no coneix la derrota. És el segon classificat i suma els mateixos punts que els seus rivals d'aquest dimarts, el Viña Albali Valdepeñas.

El Palma va salvar la seva ratxa de victòries en el darrer minut el passat divendres. Mancuso culminà la remuntada per fer embogir la grada i sumar tres punts que col·locaren a l'equip només per davall el Barça en la classificació.

El partit contra el Valdepeñas agafa molta més importància que un simple duel directe per seguir per damunt l'altre en la taula classificatòria. Serà el darrer desplaçament dels mallorquins abans de la Copa d'Espanya que se celebra a Jaén del 31 de març al 3 d'abril, on el Palma tornarà a intentar aconseguir el primer trofeu de la seva història.

Per altra banda, Vadillo ja va comptar amb Eloy Rojas totalment recuperat el cap de setmana passat i Cainan ja va tornar de Brasil i, per tant, estarà disponible. Al contrari que Changuinha que encara arrossega la lesió muscular en el soli.

Per la seva banda, el Viña Albali ve d'ajornar el seu darrer partit en la pista del Cartagena a causa d'una grip. La qüestió és que durant el cap de setmana encara hi havia dubtes entre els mallorquins de si s'acabaria disputant o no el partit.

De totes maneres, el Valdepeñas venia de perdre (3-5) amb el Movistar Inter, el rival de Copa del Palma, però abans d'aquell partit venia demostrant el seu estat de forma i que són capaços de jugar a un nivell altíssim, fent més que mèrits per ser allà on es troben en la classificació.