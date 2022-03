El Palma Futsal vol allargar la ratxa

El Palma Futsal rebrà aquest divendres (20.30 hores/LaLigaSports TV i Streaming IB3) a l'Aspil Jumpers Ribera Navarra en plena ratxa de bons resultats. L'equip de Vadillo encadena tres victòries consecutives i un total de vuit partits sense perdre a Lliga.

Els mallorquins són els menys golejats de la categoria i demostren jornada a jornada que tenen el nivell necessari per fer front a qualsevol rival i fins i tot aspirar a qualsevol títol.

Després d'una primera volta una mica irregular amb moltes lesions, el Palma ha escalat posicions a la classificació i ja és el quart a només tres punts del segon.

Aquest divendres, el conjunt dirigit per Antonio Vadillo pot donar continuïtat a aquesta dinàmica, encara que no serà fàcil, ja que a davant hi haurà una de les revelacions de la temporada. El Ribera Navarra ja es va classificar per a la Copa d'Espanya, és a les posicions de playoff i arriben a Son Moix sense res a perdre.

Per altra banda, Vadillo recupera a Eloy Rojas, un dels jugadors que més han millorat durant la temporada, encara que perdrà a Changuinha, que no va acabar el partit contra el Levante i d'ençà la Supercopa era demostrant el seu millor estat de forma. El brasiler es va destapar com un pulmó incansable en els darrers partits, fins i tot aportant gols.

Tampoc estarà disponible Cainan que ja es va perdre el partit de València i torna aquest mateix divendres de Brasil.