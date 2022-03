Mantenir el nivell i l'ambició per definir els propòsits

L'equip dirigit per Antonio Vadillo va arrasar en la seva tornada a la lliga. El Palma Futsal va guanyar (5-1) en el Córdoba Patrimonio a Son Moix en un vespre en el qual les sensacions dels mallorquins foren magnífiques.

Després de perdre la Supercopa en els penals, el conjunt de Vadillo necessitava fer aquest bon partit per demostrar, una vegada més, a l'afició i a ells mateixos que són en el bon camí i que, tot i no haver alçat el primer títol de la temprada, són un dels candidats a endur-se'n alguna recompensa a final de temporada.

Les opcions passen per la capacitat de la plantilla per mantenir aquesta motivació. L'ambició pot fer que els jugadors s'esforcin per mantenir l'estat de forma i que els resultats acompanyin com en aquestes darreres setmanes.

Jornada a jornada, el Palma escala posicions en la classificació, ja és cinquè, empatat amb els quarts, i la dinàmica actual fa semblar que encara pot pujar més en el rànquing. L'objectiu de cara al final de lliga és acabar el més a dalt possible per aconseguir l'avantatge en el playoff final.

Per altra banda, els mallorquins s'acabaren classificant per la Copa d'Espanya que es celebrarà a Jaén entre el 31 de març i el 3 d'abril. Serà la vuitena participació consecutiva del club mallorquí en la competició. El sorteig d'aquesta se celebrarà aquest dimecres a les 12.00 hores a la Ciutat del Futbol de Las Rozas.

Els rivals del Palma són: per una banda, hi ha els dos caps de llista, el Barça i el Viña Albali Valdepeñas, i per l'altra, completen les urnes, el Jimbee Cartagena, ElPozo Murcia, el Jaén Paraíso Interior, l'Aspil Ribera de Navarra i encara queda pendent una darrera plaça.

El darrer participant de la Copa es decidirà aquest dimarts i dependrà del resultat del partit entre Xota i Movistar Inter. Els tres possibles participants són el Xota, el Movistar Inter o el Córdoba Patrimonio.

Si l'equip de Vadillo aconsegueix mantenir aquest nivell durant tot el mes de març, tal vegada puguem veure la segona final d'enguany, la tercera en la seva història, i, perquè no? Inaugurà, a la fi, les vitrines del club.