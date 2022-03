Vadillo renova els reptes amb la tornada de la lliga

El Palma Futsal rebrà aquest divendres (20.30 hores / LaLiga TV i streaming IB3) el Córdoba Patrimonio en una nova jornada de lliga. Els mallorquins són l'equip més en forma des de la tornada a la competició aquest mes de febrer amb deu punts dels dotze possibles.

La Primera Divisió de futbol sala torna al Palau Municipal d'Esports de Son Moix després de tres partits consecutius en els quals el Palma ha hagut de competir fora casa i després de jugar la segona final de la història del club en la Supercopa d'aquest cap de setmana passat a Jerez. El títol es segueix resistint, encara que els de Vadillo feren mèrits suficients per poder guanyar. Finalment, els penals negaren el trofeu a l'equip balear que haurà de continuar competint per tornar a intentar aixecar el primer títol aquesta temporada.

El repte dels mallorquins comença aquesta mateixa setmana. L'equip cercarà donar continuïtat al seu bon estat de forma i continuar escalant posicions a la classificació pensant en els futurs encreuaments del playoff pel títol. Si alguna cosa ha quedat demostrada en aquestes dues darreres setmanes és que l'equip és molt competitiu. Ha disputat quatre partits davant Barça i ElPozo i no n'ha perdut cap en els quaranta minuts de joc, dues victòries i dos empats.

El partit d'aquest divendres no serà fàcil per molt que el factor pista i el suport de la grada jugui a favor. Davant hi haurà un equip que ve de remuntar al Levante i que ja va demostrar a l'anada del què és capaç amb la victòria 4-2 després de deixar escapar els de Vadillo dos avantatges en el marcador.

Vadillo podrà comptar amb tota la plantilla i aquest mateix divendres decidirà si Neguinho s'estrena en la convocatòria, ja que només ha entrenat dues vegades amb l'equip.