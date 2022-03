Vadillo: «L'equip inspira una confiança que et tranquil·litza»

L'entrenador del Palma Futsal, Antonio Vadillo, ha comparegut davant els mitjans de Comunicació per valorar el moment de l'equip abans de tornar a la competició regular. El conjunt mallorquí arriba després de perdre la final de la Supercopa davant el Barça en els penals, però les sensacions en el vestuari són positives de cara al que queda de temporada.

El Palma Futsal tornarà a la lliga davant el Córdoba en un moment en el qual el joc de l'equip és dels millors de l'any. En la pretemporada es va veure aquesta connexió de l'equip entre el col·lectiu i l'individual i aquesta suma fa que l'equip sigui fort i sigui capaç de competir de tu a tu amb qualsevol equip.

Ara que Vadillo ja pot comptar amb la plantilla completa les peces tornen a fluir i sorgeix la bona feina. «El que he vist aquest cap de setmana amb l'equip és brutal. Això t'inspira una confiança que et tranquil·litza perquè aquesta mentalitat guanyadora i aquesta manera de competir ha estat a un nivell molt alt», comentava el tècnic de Jerez.

Pel que fa al partit contra el Cordoba a Son Moix, Vadillo diu que «és molt important que ens mentalitzem, ens queda tota la segona volta, però l'hem de fer bona perquè ens auguren uns playoff molt igualats. Duim una línia increïble amb només una derrota en els darrers deu partits», afirmà. El Palma rebrà la visita d'un Córdoba que Vadillo assegura que «és un equip difícil de batre, que juga bé, que té jugadors que com tenguin el dia et poden fer molt de mal. Hem d'estar molt centrats per fer un bon treball i treure els tres punts».