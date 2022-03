Cati Boix i Fernando Asensio, campions de les Balears d'escacs per parelles mixtes

Aquest diumenge Al voltant del Dia de les Illes Balears, s'ha realitzat el Primer campionat de Balears d'escacs per parelles, amb la participació de 22 escaquistes distribuïts en 11 parelles a l'Espai na Camel·la de Manacor, on la parella formada per Cati Boix i Fernando Asensió; màxims favorits, han assolit el títol després d'haver fet 14 punts, sense perdre cap partit, els mateixos que Marta Antich i Pablo Aguado que s'han hagut de conformar amb el segon lloc després del tercer desempat, mentre que els germans Sureda, na Cristina i en Miquel han fet 13 punts essent tercers. Hem de destacar la gran igualtat a les primeres places i essent els millors jugadors per part femenina na Cristina Sureda que ha aconseguit 8 punts de 10 i a nivell masculí Fernando Asensio que ha fet 10 de 10.

Avui l'espai Suscultura a les 18.00 hores es disputarà un nou torneig per parelles per nines i nins menors de 16 anys, el mateix dia de la Diada de les Illes Balears i essent un dels tres tornejos obert per a federats i no federats que començaran a partir de les 10.00 hores. Sens dubte, aquests torneigs cerquen promocionar els escacs dins l'àmbit femení i treballar la igualtat.

Tot preparat perquè El 5 de març el torneig d'Escacs 'Dia de la Dona Ciutat d'Eivissa' que es disputarà al Casal d'Igualtat (Eivissa) de les 10 a les 20.00 h, amb participants com la GM femenina Mónica Calzetta, la Mestra Internacional italiana Teo Gueci, la Mestra FIDE Viviana Galvan i Maria Rodrigo, que a més és la presidenta de la Comissió Dona i Escacs de la Federació Espanyola i, 4 jugadores d'Eivissa, a més d'una jugadora brasilera i una altra italiana, lluitin per aquest campionat. Sens dubte, hi haurà escacs de gran categoria que serà dirigit el torneig per Àngels Gallardo i l'àrbitre na Diana Riera; felicitacions a l'organitzador l'associació cultural Amics dels Escacs d'Eivissa i a la Conselleria de Presidència, Funció pública i Igualtat a través de l'Institut Balear de la Dona per apostar pels escacs com esport que prioritza la igualtat de gènere.

LLIGA BALEAR

Àgora Megaescacs sisena victòria i a manca d'una jornada campió de la primera fase.

Una nova victòria del Ca'n Tiu sa Dragonera davant del Centre de Cultura Es Castell el consolida amb 9 punts al segon lloc, Mallorca Isolani manté el 3r lloc amb 7 punts, malgrat el seu inesperat empat davant La Balanguera i pel 4t lloc lluiten el Cercle Artístic de Ciutadella i el Son Dameto, la darrera plaça de la Fase per lluitar pel títol autonòmic.

Només es va jugar a Preferent, Primera i segona a Mallorca, les altres categories i les altres illes han descansat aquesta jornada.

Mallorca

Preferent, després del sorprenent empat de l'Agora Megaescacs B davant el Vuit peons, que manté el 3r lloc, empatat amb l'Alcúdia amb 7 punts., Conecta Balear es col·loca líder amb solitari amb 12 punts.

La victòria de Mestral Palmanyola per la mínima davant Maria de la Salut, deixa aquest equip amb el Tròpic amb només 1 punt al darrer lloc i matemàticament hauran de disputar la fase per no descendir a Primera.

Primera, l'Algaida torna a guanyar i amb 10 punts és líder en solitari, Inca i Sa Dragonera B són segons amb 8 punts i el Tròpic passi el que passi la darrera ronda finalitzarà en la darrera posició, Porreres i Campos amb 6 punts lluiten per el 4t lloc que dona la possibilitat de jugar la fase d'ascens.

Segona A, La Balanguera-Las Delicias de Mallorca amb 12 punts manté el lideratge i el Bar mallorquí és segon amb 10 punts., tanca la classificació Ibull amb 1 punt.

Segona B, Recupera en solitari el lideratge Campos B, mentre Maria de la Salut i SAV-Rei i Dames són segons amb 8, Son Dameto C són els cullers amb només 1 punt.

Consultau tots els resultats i classificacions a aquest enllaç de la Federació Balear d'Escacs:

https://chess-results.com/tnr604329.aspx?lan=2

Altres Notícies escaquistes

1 de març a les 10.00 hores a la plaça Major de Palma, exhibició de partides simultànies d'escacs que seran impartides per Pau Marín, campió d'Espanya Sub 10, Cristina Sureda medalla de plata al Campionat d'Espanya Sub 14 i Palo Luis Aguado, subcampió absolut de Balears i a les 16.30 a l'Hipòdrom de Son Pardo Trofeu Illes Balears d'Escacs.

Diumenge 6 de març es juga el VII Torneig Obert d'Escacs d'Eivissa com activitat del Dia de les illes Balears, serà un suís a 5 minuts per jugador.

Entre el 4 de març i el 27 de març, l'hipòdrom de Son Pardo serà el lloc on s'organitza el Campionat de Mallorca absolut Femení i el femení sub 18, valedor pel FIDE i FEDA i les partides seran 60 minuts per jugadora més 3O segons d'acumulació per jugada. També els mateixos dies i lloc es realitzarà el campionat de Mallorca de Veterans per a jugadors/res nascuts l'any 1972 i anys anteriors amb fitxa federativa i finalment alhora es realitzarà el campionat de Mallorca sub 18, jugadors nascuts l'any 2004 i anys posteriors amb fitxa federativa.

El proper Cap de setmana es recuperarà tots els campionats per equips i a totes les categories de les Illes Balears.