Gran activitat escaquista a les Illes Balears

Al voltant del Dia de les Illes Balears, es posen en marxa diferents torneigs d'escacs que tenen com a grans objectius promocionar els escacs amb tots els seus àmbits i potenciar la igualtat de gèneres dins un marc de convivència, respecte i afavorint la participació de les dones amb el suport del Govern.

Així, el 27 de març a partir de les 16.30 hores, la Federació Balear d'Escacs organitzarà el Campionat de les Balears de Parelles Mixtes, formades per un jugador i una jugadora, independentment del seu equip, seran 8 rondes a ritme de joc 3'+2'', sistema suís a 5 rondes dobles. Inscripcions a: fbe@fbescacs.org.

L'1 de març i dins el programa d'activitats de la Diada de les Illes Balears, l'Espai Suscultura del carrer Miquel Capllonch 33 de Palma, l'associació Cultural i d'escacs El Tauler, organitza des de les 10 hores fins a les 20 hores, diferents tornejos d'àmbit escolar individuals i per parelles i amb participació d'escaquistes de Menorca, Eivissa i Formentera. Les inscripcions les podeu realitzar mitjançant WhatsApp al 6338880107.

El 5 de març l'associació Cultural Amics dels Escacs d'Eivissa Organitza un tancat Internacional 'Dia de la Dona Ciutat d'Eivissa' i al Casal d'Igualtat (Eivissa) de les 10 a les 20.00 hores, amb 10 participants (totes dones i partides a 15 minuts + 5 segons per jugada realitzada, entre elles la mallorquina i GM femení Mónica Calzetta. Tot un torneig que vol contribuir a donar visibilitat a les dones dins el món dels escacs i ampliar la seva participació. Comptarà amb la col·laboració d'IB Dona i amb el suport del pacte estatal d'igualtat.

LLIGA BALEAR

Àgora Megaescacs es distancia dels seus perseguidors amb el seu ple de victòries

A manca de dues jornades per finalitzar la 1a fase que classificarà els 4 primers per la lluita pel títol i els 4 darrers per no baixar a preferent, destacar la contundent victòria del líder l'Àgora Megaescacs per 4 a 0 a la Balanguera, i la victòria de l'actual campió de les Balears el Mallorca Isolani per 2,5 a 1,5 davant el segon classificat el Cercle Artístic que abandona el segon lloc que passa al Ca'n Tiu Sa Dragonera que derrotà per 3 a 1 al Son Dameto. Finalment, l'equip d'Eivissa Puig d'En Valls aconseguí la primera victòria del Campionat al Cercle Cultural es Castell per 3 a 1.

Resum altres campionats a les Illes Balears

Mallorca

Preferent, Continua liderant amb 10 punts i sense conèixer la derrota l'Àgora Megaescacs B i Conecta Balear, ja molt enfora el Vuit peons amb 6 punts i la victòria mínima de l'Alcúdia per 2,5 a 1,5 el col·loca en 4a posició i enfonsa al Club d'escacs Maria de la Salut amb el Tròpic que amb 1 punt tanquen la classificació. Destacar la primera victòria del Mestral Palmanyola per la mínima davant el veterà equip de Llucmajor.

Primera, Nou canvi de líder, es col·loca en solitari l'Algaida amb 8 punts i l'Inca amb 7 assoleix el segon lloc; continua amb darrera posició el Tròpic B amb 1 punt.

Segona A, La Balanguera-Las Delicias de Mallorca no falla i compta totes les 5 partides amb victòries, a 2 punts es troba Bar Mallorquí i en darrer Ibull amb 1 punt.

Segona B, la sorprenent primera derrota del Campos B davant el SAV-Reis i Dames i la victòria del Maria de la salut B per 3 a 1 a Mallorca Isolanic C, fan que tots dos comparteixin el lideratge amb 8 punts.

Tercera, la derrota del Seguros Gomila provoca que el Campos C sigui líder en solitari amb 9 punts i la Balanguera-Las Delicias de Mallorca D ocupin el segon lloc amb 8 punts.

Lliga promoció: Els joves de Balanguera-las Delicias Mallorca guanyen les dues rondes i mantenen el lideratge amb 17 punts, també es col·loca en solitari al segon lloc Perera Partner amb 15 punts i tercer amb 13 trobam Incas des Raiguer B.



Eivissa- Formentera.

A la categoria de preferent a la 4a ronda nova victòria del Club Ajedrez Ibiza 64 A que és el líder amb 9 punts seguit pel Puig d'en Valls B amb 8, el 4 a O del club Quatre Torres que va aconseguir davant el Club ajedrez Ibiza B, ocupant la tercera posició.



Menorca

Categoria Preferent, Comença la segona volta amb un nou triomf de l'equip Alaior – Es Mercadal al camp del CCE Sant lluís, mentre el Cercle Artístic Ciutadella B es col·loca en segona posició amb 8 punts a 2 del líder.

Tanca la classificació amb O punts el Club de Sant Lluís que encara no ha puntuat.

En Primera, La derrota d'Es Castell C per 2,5 a 1,5 davant el Castell D, fan que CECA D de Ciutadella sigui el nou líder amb 10 punts. I el Sant lluís B se situï en tercera posició.

Campionat Escolar d'Escacs de Menorca, després de la 3a ronda a la categoria sub 10 els únics que han guanyat les tres partides són: Eric Ingelmo (Es Castel) i Manel Martínez(Ciutadella) amb tercera posició amb 2,5 punts trobam la jugadora de Ferreries n'Aina Cardona.

A la Sub 16, Triple empat a 3 punts al primer lloc: Joan Moll (Ciutadella), Pau Coll (Ferreries) i Martin Krauchi (Ciutadella)

Consultau tots els resultats i classificacions a aquest enllaç de la Federació Balear d'Escacs:

https://chess-results.com/tnr604329.aspx?lan=2



Altres notícies

L'argentí Sandro Mareco guanyà el Torneig d'escacs iberoamericà, on l'espanyol Jaime Santos de 25 anys aconsegueix el segon lloc al torneig que s'ha celebrat a la ciutat de Mèxic.

L'estatunidenc d'origen japonès guanya el Gran Premi de Berlín, després d'imposar-se al seu nou compatriota Aronián en el desempat de la final que es va resoldre amb el sistema de partides ràpides i s'apropa al Torneig de Candidats que se celebrarà a Madrid del 15 de juny al 7 de juliol.

Del 13 de març al 3 d'abril, es disputarà al saló d'actes Piscines Can Misses (Eivissa) el campionat escolar d'escacs d'Eivissa. En total seran 4 diumenges que la Delegació Insular d'aquesta illa i amb la col·laboració de l'associació Cultural Amics dels Escacs i l'ajuntament d'Eivissa i el seu Consell Insular obriran una competició per a nines i nins nascuts entre 2014 i 2006, amb les seves diferents categories i valedor per al de les Balears.