Agora Megaescacs, líder en solitari de la Lliga Balear

El matx va caure del ban del club de Portals, l'Agora Megaescacs que derrotà per la mínima al club de Ciutadella el Cercle Artístic i col·loca lider amb 8 punts essent l'únic que ha guanyat els 4 partits, i es va decantar gràcies al triomf del seu núm. 1 el GM Xilè Rodrigo Vásquez que derrota al Mestre menorquí FIDE David Pons. Tots els matxs varen ser molt igualats excepte el 4 a 0 que infringí el Club d'Andratx Ca'n Tiu Sa Dragonera a la Balanguera, victòries de Son Dameto al camp del Centre de Cultura d'Es Castell i derrota de l'equip eivissenc Puig d'en Valls davant l'actual campió de Balears el Mallorca Isolani que guanyà gràcies a Mònica Calzetta i Pablo Aguado a més de les taules del MI Sergio Estremera.

Resultats Lliga Balear

Mallorca Isolani 2,5 Puig d'En Valls (Eivissa-Formentera) 1,5

Agora MegaEscacs 2,5 Cercle Artístic de Ciutadella 1,5

Ca'n Tiu Sa Dragonera (Andratx 4 La Balanguera 0

Centre Cultural d'Es Castell 1,5 Son Dameto 2,5



Resum altres campionats a les Illes Balears

Eivissa- Formentera

A la categoria de preferent a la 4a ronda nova victòria del Club Ajedrez Ibiza 64 A per 3 a 1 davant el Puig d'en Valls B i es converteix en el líder del torneig amb 7 punts, el segon lloc està el Puig d'en Valls B amb 6 punts i un partit menys, al tercer lloc amb 4 punts trobam la Penya Esportiva Santa Eulàlia B i el CE Quatre Torres.

Menorca

Categoria Preferent, nova victòria de l'equip Alaior – Es Mercadal per la mínima (2,5 a 1,5) davant el segon B d'Es Castell, la qual cosa fa que es converteixi en el líder destacat d'aquesta categoria. En la resta d'enfrontaments d'aquesta cinquena ronda, victòria del CE Ferreries i contundent victòria del CECA B de Ciutadella davant el CCE Sant Lluis. Amb aquests resultats ha finalitzat la 1a Volta on el conjunt Alaior - Es Mercadal A encapçalen la taula amb 8 punts seguit CECA C amb 6 punts. Tanca la classificació amb O punts el Club de Sant Lluis que encara no ha puntuat.

En Primera, continua líder Es Castell C que va guanyar en la seva visita a l'Alaior – Es Mercadal per un 3 a 1, i en total té 9 punts (4 victòries i un empat) Li persegueix en la taula classificatòria el CECA D que ha guanyat al CCE Sant Lluis B per 2,5 a 1,5, amb 8 punts I en l'altra partida del dia, empat a dos entre CC Es Castell i CECA E.

Campionat Escolar d'Escacs de Menorca, es va disputar la segona ronda i al sub 10 on participen 28 jugadors, només 4 han aconseguit guanyar les dues partides: són: Eric Ingelmo, Manel Martínez Vicent Olives i Joel Pallicer.

A la Sub 16, dels 31 escaquistes 6 compten les dues partides com a triomfs: Joan Moll, Pau Coll, Jana Moll, Joan Salord, Josep Martínez i Martin Krauchi. De moment no hi ha sorpreses



Mallorca



Preferent ja només dos equips que han guanyat les 4 partides Agora Megaescacs B i Conecta Balear, el Vuit peons va perdre la seva primera partida davant el Llucmajor; destaca el primer punt del Mestral Palmanyola i així amb el Tròpic i Maria de la Salut tanquen la classificació amb 1 punt

Primera, La Primera derrota de l'Inca per la mínima en el camp de Son Dameto B, ha provocat un reagrupament a la primera posició on Inca, Algaida i Ca'n Tiu-Sa Dragonera B encapçalen la classificació amb 6 punts, tanca la classificació el Tròpic B amb 1 punt.

Segona A, Continua la marxa triomfant de la Balanguera-Las Delicias de Mallorca amb una nova victòria i, per tant, 8 punts a 1 punt es Troba Bar Mallorqui i en solitari IBullés darrer amb 1 punt.

Segona B, amb autoritat manté el lideratge El Campos B amb 8 punts i en segona posició es troba Maria de Salut B amb 6 punts

Tercera, continuen els mateixos líders a causa del fet que al s.eu enfrontament acabaren taules i això fa que Campos C i Seguros Gomila, dominen amb 7 punts.

Lliga promoció: Com cada setmana es juguen 2 rondes al mateix dia i això fa que ja estiguem a la 8ena, no hi ha cap dels 15 que hagi guanyat les 8 partides, així els joves de Balanguera-las Delicias Mallorca són els nous líders amb 13 punts i al segon lloc amb 12 punts hi ha un triple empat amb Incas des Raiguer B, Perera Partner i Mallorca Isolani.

Consultau tots els resultats i classificacions a aquest enllaç de la Federació Balear d'Escacs:

https://chess-results.com/tnr604329.aspx?lan=2

Altres notícies

Us informau que l'associació Cultural Amics dels Escacs d'Eivissa Organitza un tancat Internacional "Dia de la Dona Ciutat d'Eivissa" el 5 de març al Casal d'Igualtat (Eivissa) de les 10 a les 20,00 hores, amb 10 participants i partides a 15 minuts + 5 segons per jugada realitzada. Ja estan inscrites la MI d'Itàlia Tea Gueci que surt com a núm. 1, la mallorquina i GM femení Mónica Calzetta segona del torneig i la Mestra FIDE Maria Rodrigo, tercera del rànquing. Una gran iniciativa per mostrar el treball i la qualitat escaquistes de les dones.



També l'1 de març a Palma, l'associació Cultural i d'escacs El Tauler organitza una serie de tornejos dins el marc de la Diada de les Illes Balears, entre ells un torneig per equips per parelles on hi ha d'haver una persona de cada sexe i un torneig d'equips amb participació d'escaquistes de Menorca, Eivissa i Formentera.

Recordau aquesta setmana encara podeu anar a veure l'exposició "Quadrant idees" que estarà oberta fins al 19 de febrer a la Misericòrida , coordinada per Cent Mat i SBM-XEIX.



El Gran Premi FIDE que s'està jugant a Berlín ja té els semifinalistes Nakurana, Rapport, Aronian i Leiner Domñínguez, tot està molt igualat i el proper 17 de febrer ja sabrem qui serà el guanyador, després el 29 de febrer serà Belgrad qui acollirà el segon torneig.