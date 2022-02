Premis Ramon Llull en clau esportiva per a Virginia Torrecilla, Federació de Ciclisme i Miquel Jaume Roig

El Consell de Govern ha aprovat els Premis Ramon Llull 2022 aquest dilluns, entre els guardonats hi ha una federació esportiva i dues persones que s'han distingit en l'àmbit esportiu.

Els guardonat amb el premi Ramon Llull 2022 vinculats a l'esport són:

Virginia Torrecilla

Nascuda a Mallorca el 4 de setembre de 1994, és una futbolista que juga com a migcampista en el Club Atlètic de Madrid de la Primera Divisió d'Espanya. Des d'octubre de 2019 és capitana de la selecció espanyola, amb la qual va debutar en 2013.

És subcampiona d'Europa Sub-19 i ha participat en dues Eurocopes i dos Mundials de futbol. Amb el Futbol Club Barcelona va guanyar 3 lligues i 2 Copes de la Reina.

El 21 de maig de 2020, Torrecilla va anunciar que havia estat diagnosticada amb un tumor cerebral. El 18 de maig, va ser operada amb èxit. El 23 de gener de 2022, Torrecilla va tornar als terrenys de joc en el partit que va enfrontar al FC Barcelona i l’Atlètic de Madrid en la final de la Supercopa d'Espanya.

Federació de Ciclisme de les Illes Balears

Constituïda bàsicament per clubs esportius, agrupacions esportives i altres entitats privades que entre les seves finalitats inclouen el foment i la pràctica de l’activitat física i esportiva, i constituïda també per esportistes, tècnics, jutges, àrbitres o altres representants de persones físiques. Es tracta d’una entitat privada sense afany de lucre. La modalitat esportiva de la Federació de Ciclisme de les Illes Balears és el ciclisme i està composta per les disciplines següents: cicloturisme, carretera, pista, BTT, ciclocròs, bicicleta de trial, BMS.

Se’n commemoren els 125 anys d’història, amb tots els valors que representa aquesta activitat.

Premi Ramon Llull en reconeixement del seu interès públic i social, dedicada a la promoció, la gestió, la regulació, l’ordenació tècnica i la coordinació del ciclisme.

Miquel Jaume Roig (títol pòstum)

Miquel Jaume Roig (1953-2021) és una de les persones més reconegudes dins l’esport balear.

Resident a Sineu, però manacorí de cor. El qui havia estat president i fundador del club de primera divisió de futbol sala anomenat Palma Futsal va viure una carrera a les banquetes del futbol mallorquí en què dirigint el Manacor en la temporada 1992-1993 aconseguí el campionat de tercera i l’ascens a segona B. Miquel es convertí en un entrenador de prestigi en el futbol balear, per la qual cosa va arribar a entrenar el Juvenil del Reial Mallorca. Abans de deixar la seva carrera d’entrenador fundà l’Associació Esportiva Manacor el 14 de juliol de 1998. Miquel va fer d’un equip local i humil un referent a totes les illes, i va dotar de protagonisme i identitat un esport minoritari com era el futbol sala, alhora que va fer una tasca social admirable

Miquel Jaume ha estat esplèndid amb l’esport balear i sempre ha apostat pel seu creixement. Li ha donat visibilitat i oportunitats perquè continuï creixent i ha fet que sigui reconegut en l’àmbit nacional i internacional. La seva darrera gran acció va ser la creació de la Fundació Palma Futsal, un espai destinat a canalitzar i a millorar totes les iniciatives socials que va desenvolupant el club. La Fundació ajuda clubs com el Mallorca Waterpolo Club, el Voley Ciutat Cide o el Club Natació Palma, que tenen dificultats per continuar creixent en la seva modalitat.

Premi Ramon Llull en reconeixement de la seva tasca esportiva i social dins l’àmbit de l’esport balear.