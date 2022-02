El Club Esportiu Discaesports s'incorpora a la Fundació Miquel Jaume

El club s’incorpora al programa d’ajudes de la Fundació ‘Connecta l’Esport’ com un dels equips fixes després de rebre l’ajuda de l’organització fa uns mesos per jugar la fase d’ascens. Les dues entitats han presentat ara l’acord d’incorporar-se al projecte de l’equip de Bàsquet per persones amb discapacitat.

La familia del Palma Futsal creix a través de la Fundació Miquel Jaume amb la incorporació d’equips, federacions i esportistes que varen rebre ajudes per poder practicar el seu esport. El darrer club en sumar-se al projecte és el Club Esportu Discaesports, que ja ha va rebre l’ajuda de la Fundació la temporada passada quan no tenia recursos per viatjar a jugar la fase d’ascens a la màxima categoria. L’equip de basquet, un referent de la integració a través de l’esport, s’incorpora ara com a clubn permanent del projecte de la Fundació Miquel Jaume.

L’acord ha estat presentat aquest dimarts pel director general de la fundació, José Tirado, juntament al CEO de Conectabalear, Joan Miquel Durán, i el jugador i director tècnic del Club Esportiu Discaesports, Xavi Escuder. És el cinquè club que s’incorpora al projecte després del Waterpolo Mallorca, CN Palma, Club Voley CIDE i Handbol Marratxí, a més de la Federació d’Atletisme de les Illes Balears, que s’ha incorporat com a Federació per poder ajudar als nombrosos atletes, i els clubs de futbol sala que formen part de les ajudes de la fundació per impulsar el treball de pedrera en aquest esport a Mallorca.

Tirado ha assegurat que «l’any passat es començà a parlar i l’objedtiu de la Fundació és tenir en el seu projecte a clubs com el Discaesports que necessiten d’aquest suport per poder competir dins de les seves possibilitats. És un club molt especial que s’uneix a la familia i obrim les portes a un equip que ens fa molta il·lusió que sigui en el projecte».