Agora Megaescacs lidera la lliga Balear i Magnus Carlsen guanya el Roland Garros dels escacs

Emocionant segona ronda, la igualtat va estar a tots els matxs amb dos empats i dos triomfs per la mínima:

Centre Cultura Es Castell 2 La Balanguera 2

Son Dameto 1,5 Cercle Artístic de Ciutadella 2,5

Ca’n Tiu – Sa Dragonera 2 Puig d’en Valls d’Eivissa 2

Agora Megaescacs 2,5 Mallorca Isolani 1,5

Això fa que la classificació general l’encapçali Agora Megaescacs i Cercle Artístic de Ciutadella amb 4 punts.

Tanca sorprenentment la lliga el Mallorca Isolani amb 0 punts però amb la seva aposta decidida en incorporar la dona al seu equip com una de les seves prioritats per aconseguir la igualtat entre dones i homes. Dir que cada matx juguen sempre 4 escaquistes per equip i són l’únic dels 8 equips que participen a la lliga per equips dels Escacs Balears, amb dues dones (50%) Monica Calzetta i la jove de 15 anys Marta Antich que és una de les grans promeses dels escacs femení i recentment al 1r Open Internacional Women Chess celebrat a Palma aconseguí una Tercera posició davant de jugadores amb més punts ELO de diferents països. La resta igualtat total amb dos repartiments de punts.

A les altres categories a Mallorca destacar:

A Preferent Triple empat entre Agora Megaescacs B , Vuit Peons i Connecta Balear amb 4 punts i tanquen en 0 punts Mestral Palmanyola i Alcúdia.

A Primera, els clubs d’Algaida , Inca i Porreres compten les dues primers partides amb victòria.

A segona A és liderat es compartir per Bar Mallorquí i Las Delicias de Mallorca amb 4 punts i a la Segona B és líders són SAV - Rei i Dames i Campos B amb 4 punts.

Quàdruple empat al 1r lloc a la Tercera amb els equips Campos C, Tròpic C, Seguros Gomila i Maria de la Salut C.

A la categoria de joves promeses dels escacs que hi participen un total de 15 equips ja han jugat 4 rondes hi ha un quàdruple empat al liderat amb Inca des Raiguer B Pere Partner, Las Delicias de Mallorca i Malorca Isolani amb 6 punts cadascun.

A Menorca Després de 3 rondes a Preferent va lideren en solitari amb 6 punts i imbatut Cercle Artístic de Ciutadella C, a dos punts l’Alaior- Mercadal A, mentre a Primera és el Centre de Cultura Es Castell C que ha guanyat els 3 partits i suma 6 punts dos més que el Cercle Artístic de Ciutadella D.

Eivissa va començar el campionat insular de Preferent amb la participació de 7 equips amb les victòries Del Peña Deportiva Santa Eulalia A i el Club Ajedrez Puig den Valls B , mentre el matx entre els dos equips del Club Ajedrez Ibiza finalitzà amb empat. D’aquesta forma totes les Illes han començat els seus campionats insulars.

Tots els resultats i classificacions a aquest enllaç de la Federació Balear d’Escacs

https://chess-results.com/tnr604922.aspx?lan=2&art=2&rd=2

Conferència 'La Història dels escacs a les Illes Balears'

Aquesta setmana i concretament el dia 3 de febrer es realitzarà una segona conferència a càrrec del jugador, monitor i àrbitre del Club d’Escacs Maria de la Salut en Jeroni Bergas que explicarà als docents de les Illes Balears que participen al Programa de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat educativa de la Conselleria d’educació i Formació professional 'Escacs a l’escola' 'La Història dels Escacs a les Illes Balears i que es farà presencialment pels docents de Mallorca a les 17.30 h al CEP de Palma i per a Menorca, Eivissa i Formentera a través de vídeo conferència.

Els escacs participen a l’exposició 'Quadrant Idees'

El passat 25 de gener s’inaugurà a l’edifici de la Misericòrdia l’exposició 'Quadrant Idees' adreçada especialment al públic escolar però oberta a tothom on es treballen aspectes de les matemàtiques a través de la figura del quadrat és una iniciativa del Centre d’Aprenentatge Cientificomatemàtic CentMat (conselleria d’Educació) i SBM-Xeix i oberta fins al 19 de febrer. Hi ha activitats molt variades des de jocs, com coneixement de distints ventalls de les matemàtiques, las utilització de les tecnologies.. I també un espai obert relacionat amb els escacs 'Vine a Conèixer els ESCACS' que es realitzarà uns tallers els dijous 3 i 10 de febrer a les 17,30 i serà coordinat per l’associació d’Escaquistes de Balears (AEB) per poder participar us heu d’inscriure al correus rafolsmerce@gmail.com o centmat@gmail.com

Magnus Carlsen guanya per vuitena vegada el 'Tata Steel Chess' anomenat el Roland Garros dels escacs que es jugà Wijk aan Zee una petita localitat situada a la costa de la Mar del Nord, dins el municipi de Beverwijk als Països Baixos. Hi participaren 14 dels millors jugadors del món essent Carlsen l’únic jugador que no va perdre cap partida, guanyà 6 i entaulà 7 fent 9,5 punts a un punt i mig finalitzaren el jugador d’Azerbayan Mamediárov i l’húngar Rapport. Malgrat totes les mesures de seguretat respecte al COVID, al final només va donar positiu el rus Dúbov que va haver de retirar-se. Va guanyar el noruec amb autoritat però no aconseguir el seu gran objectiu que era superar el 2900 punts d’ELO que cap jugador ho ha aconseguit, només augmentà 3,1 punts passant 2868,1 encara enfora de la seva millor marca 2889,2 aconseguida el 2014 i encar a més de 30 punt per arribar al gran repte de l’escaquista noruec.

Enhorabona Rafel Nadal

Aquesta setmana volem finalitzar donant la nostra enhorabona al tennista manacorí Rafel Nadal per la seva qualitat humana i el seu esperit de superació, practicant un tennis de gran qualitat i on l’estratègia, com en els escacs, i la lluita personal per aconseguir el seu repte d’esser el millor tennista de la història, és pel món esportiu un exemple a seguir; sabem també la seva afició pels escacs i molt especialment el seu oncle i primer entrenador en Toni Nadal que valora moltíssim els escacs com eina per treballar les decisions a prendre en qualsevol circumstància i per la seva vessant formativa.