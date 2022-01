Neguinho arriba al Palma

El Palma Futsal fitxa a Neguinho un dels referents de la nova generació de jugadors.

El cierre de 21 anys arriba del Corinthians i debutarà amb la selecció absoluta de Brasil en la Copa Amèrica que comença aquest dissabte 29 de gener.

Joao Víctor Alves Sena 'Neguinho' és el fitxatge estel·lar del Palma Futsal per aquest mercat d'hivern. El brasiler de 21 anys arriba després d'acabar el seu contracte amb el Corinthians i firma fins al 2025 amb el conjunt mallorquí.

El nou jugador del Palma ha parlat després de concretar el seu fitxatge des de la concentració de Brasil i s'ha mostrat amb molta il·lusió i ambició per arribar a un club com el mallorquí i poder lluitar pels objectius i els reptes d'estar entre els més grans de la lliga. «Em trob molt bé, donaré el millor de jo per ajudar al club. Crec que seran tres anys de molts èxits», ha assegurat Neguinho que tendrà la seva primera experiència com a professional fora del seu país.