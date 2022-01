Més de 300 Escaquistes inicien la lliga Balear i els campionats de Mallorca i Menorca per equips

Comencen un any més les competicions per escacs a Mallorca i Menorca i per primera vegada en la història dels escacs de les Illes Balears la primera Lliga Balear composta per 5 equips de Mallorca, 2 de Menorca i 1 d'Eivissa.

A la primera jornada aquests varen ser els resultats:

Agora Megaescacs (Mallorca) 4 Cercle Cultura Es Castell (Menorca) 0

Mallorca Isolani 1,5 Ca'n Tiu – Sa Dragonera 2,5

Puig d'en Valls (Eivissa) 1 – Son Dameto 3

Cercle Artístic de Ciutadella 3- La Balanguera (Mallorca) 1

Destacar l'inici imparable de l'equip de Portals Nous, l'Agora Escacs format pel Gran Mestre xilè Rodrigo Vázquez 5 vegades campió del seu país, el considerat millor jugador de Balears del 2021 en Salvador Castell i els joves Enrique Fernando Asensió i d'una de les grans promeses dels escacs a Balears Manuel Ermachenko de només 14 anys que guanyaren els 4 enfrontaments .

Uns altres dels favorits el Cercle Artístic de Ciutadella que encapçala el mestre FIDE David Pons derrotà a la Balanguera per 3 a 1. Important victòria de Son Dameto per 3 a 1 davant els eivissencs Puig d'en valls i finalment victòria ajustada de l'equip Ca'n Tiu –Sa Dragonera on destaca el Gran Mestre d'origen israelià, que pertany a la Federació canadenca, Dimitri Tyomkini i des de fa uns anys resideix a Mallorca que guanya per 2,5 a 1,5 al primer equip del Mallorca Isolani, on destaquen el Mestre Internacional Sergio Estremera i la Gran Mestra Femenina i un dels millors escaquistes de l'estat espanyol na Mónica Calzetta.

A La Categoria de Preferent el líder és el segon equip de l'Agora Escacs que també guanyà les 4 partides; Connectar Balear i Vuit peons també triomfarem amb 3 victòries i Maria de la salut i Tròpic entaularen el matx.

A Primera Algaida és el líder , a Segona A, Bar mallorquí aconseguí el liderat; a Segona B, Pollença i SAV-Rei de Dames guanyen les seves 4 partides A Tercera Seguros Gomila, Campos C i Tròpic C , compten les 4 partides com a triomfs.

Destacar aquesta categoria que l'equip D de Mallorca Isolani va estar compost per íntegrament per dones, tota una fita històrica i inusual als escacs a un campionat de Mallorca, les jugadores que passaran a la història seran: Sara, Blanca, Arantxa i Erica. Un equip que és entrenat per la 6 vegades campiona d'Espanya, Mònica Calzetta que continua treballant amb el MI Sergio Estremera per promocionar els escacs dins el món escolar i especialment en la participació de les dones, d'un esport que poden competir alhora homes i dones, però que encara a les Illes Balears només hi ha un 7% de les fitxes. Esperem que properes normatives col·laborin en la integració dels escacs de la dona com així proposa la Federació Internacional que ha declarat l'any 2022 l'any de la dona escaquista, un exemple perquè altres clubs de les Illes prenguin nota.

I finalment la categoria de la Lliga de Promoció amb després de dues rondes Perera Partner i Balanguera-Delicias de Mallorca i Mallorca Isolani són els únics dels 15 equips que han guanyat les dues primeres rondes. Una categoria que com gran objectiu és promocionar els escacs entre els joves practicants i restar la competitivitat com eix fonamental.

Ressenyar que també a Menorca s'han iniciat els campionats a les categories de Preferent i Primera. El Cercle Artístic Ciutadella lidera en solitari la seva categoria de Preferent amb dues victòries després de vèncer sorprenentment a l'equip B del seu club i al centre de Cultura Es Castell B. A primera el Centre de Cultura Es Castell C i el Centre Artístic de Ciutadella D, comparteixen liderat amb dues victòries respectivament.

Tots els clubs han seguit la normativa Covid i han posat la seva màxima il·lusió i treball per aconseguir la màxima seguretat per a tots els participants.

Els partits es juguen normalment els dissabtes a les 16.30 hores i si voleu saber el calendari de cada categoria ho podeu consultar a la web fbescacs.cat.