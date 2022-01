La jornada esportiva en titulars. Enric Mas: «Estic preparat per ser el líder en el Tour i tenir l'equip per jo»

Aquests són els titulars més destacables de la jornada esportiva.

Enric Mas: «Estic preparat per ser el líder en el Tour i tenir l'equip per jo»

El ciclista artanenc Enric Mas (Movistar Team) ha assegurat que aquest 2022, en la seva tercera campanya en l'equip, està preparat per afrontar com a líder únic el Tour de França i, amb l'equip a la seva disposició, lluitar per vestir el mallot groc a París i, com a segon objectiu, lluitar també per la Volta a Espanya.

L'adeu de Valverde reforça el lideratge d'Enric Mas en el Movistar Team 2022

El mànager del Movistar Team, Eusebio Unzué, ha assegurat a la presentació de l'equip masculí, femení i d'eSports que han de ser «ambiciosos» d'acord amb les millores vistes durant el 2021 i amb uns esforços, en l'equip masculí, pensats per reforçar el lideratge de l'artanenc Enric Mas i donar el millor acomiadament possible a Alejandro Valverde.

Isi Ros renova amb l'Atlètic Balears i parteix cedit a l'UCAM Múrcia

L'extrem Isi Ros ha renovat el seu contracte per una temporada amb l'Atlètic Balears, fins al juny de 2023. Isi Ros ha participat en 9 partits de lliga aquesta temporada, a més dels partits amb el Calahorra i el Getafe a la Copa. Tot i la renovació, el club i el jugador han pactat que el millor pel seu desenvolupament com a jugador és cedir-lo a l'UCAM Múrcia.

Paulita Román es lesiona de gravetat i es perd el que queda de temporada

La jugadora de l'Atlètic Balears, Paulita Román, s'ha romput el lligament creuat anterior i és lesionada de gravetat. La futbolista es perdrà el que queda de temporada i serà intervinguda pròximament a Valladolid. Román es recuperarà a Palma i el club posarà tots els seus mitjans perquè ho faci el millor possible i de la manera més satisfactòria.

La Fifa presenta un Nou reglament sobre cessions pel «desenvolupament dels jugadors joves»

La Fifa ha presentat aquest dijous un reglament sobre cessions que entrarà en vigor l'1 de juliol i que pretén promoure el "desenvolupament de futbolistes joves", "l'equilibri competitiu" i "evitar l'acaparament o acumulació de jugadors", segons ha anunciat l'organisme en un comunicat.

Muguruza s'acomiada de l'Obert d'Austràlia

La tenista hispano-veneçolana Garbiñe Muguruza s'ha acomiadat aquest dijous en la segona ronda de l'Obert d'Austràlia, primer 'Grand Slam' de la temporada, després de perdre per un doble 6-3 davant la francesa Alize Cornet.

El Benito Villamarón, clausurat dos partits després del succeït en el derbi de Copa

L'estadi Benito Villamarín ha estat clausurat dos partits pel Jutge de Competició de la Real Federació Espanyola de Futbol (RFEF) després del succeït en el darrer derbi a la Copa del passat dissabte, quan un aficionat local va llançar un pal de plàstic al terreny de joc impactant en el jugador del Sevilla Joan Jordán.