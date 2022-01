L'adeu de Valverde reforça el lideratge d'Enric Mas en el Movistar Team 2022

El mànager del Movistar Team, Eusebio Unzué, ha assegurat a la presentació de l'equip masculí, femení i d'eSports que han de ser «ambiciosos» d'acord amb les millores vistes durant el 2021 i amb uns esforços, en l'equip masculí, pensats per reforçar el lideratge de l'artanenc Enric Mas i donar el millor acomiadament possible a Alejandro Valverde.

«Estam obligats a ser ambiciosos i sobre motius reals. Aquest 2021 vàrem viure la progressió de molts dels nostres joves, que ja estan preparats perquè arribin moments molt interessants a l'equip. L'arribada dels nous va ser un reforç molt interessant, i, per altra banda, la confirmació i progressió d'Enric Mas ens fa confiar que és un home més segur de si mateix, preparat per liderar aquest equip i amb l'objectiu de guanyar les grans voltes», va manifestar Unzué.

Des d'Alacant, on l'equip ha estat concentrat aquesta pretemporada, Unzué va reconèixer també que serà un 2022 especial per l'adeu d'Alejandro Valverde. «Serà el tancament d'Alejandro Valverde i volem continuar aprofitant el privilegi de continuar gaudint un any més del que aporta a l'equip. Hem de seguir tots motivats i de la mà en el camí que Alejandro ens marca, de seguir gaudint de la bicicleta», va reivindicar.

«Durant l'any deixarà moments esportius importants i l'acomiadament serà molt emotiu. Segur que per l'afició també. M'agradaria aprofitar cada moment amb ell per agrair-li el que ens ha Donat Durant aquests 20 anys, perquè s'ho mereix. Per això, la nostra idea és cobrir el calendari Espanyol i tenir-lo en la majoria de proves», va augurar.