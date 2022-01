El Palma participa en la Copa Amèrica i en l’Eurocopa

Prova de la bona feina i l’alt nivell de la plantilla del Palma Futsal és la presència de diversos jugadors del club a les competicions continentals que estan a punt d’arrancar aquest mes de gener. El Palma comptarà amb cinc internacionals repartits entre l’Europeu, que comença aquest dimecres 19 de gener, i la Copa Amèrica, que s’inicia el 29 de gener.

Cainan jugarà amb Itàlia, Vilela amb Azerbaiyan i Changuinha amb Georgia. Aquestes seran les tres aportacions del conjunt mallorquí a la competició europea, mentre que a la Copa Amèrica, Marlon i Daniel Airoso han estat convocats per Brasil.

També Raúl Campos, que acaba d’abandonar el club per incorporar-se al Manzanares per motius personals, participarà a la Copa d’Europa amb la selecció espanyola. I la selecció brasilera segur que trobarà a faltar a Diego Nunes serà baixa a causa de la lesió que va sofrir en el bíceps femoral de la cama esquerra el passat 5 de novembre, aquella mateixa setmana, l’ala del Palma havia estat convocat a la selecció per primera vegada.

A la convocatòria brasilera també hi haurà Bruno Taffy, futbolista que passà pel Palma Futsal en dues ocasions i que ara mateix juga al Tyumen, rus.

Dels cinc jugadors, propietat del Palma Futsal, que participaran en les competicions continentals, només Daniel Airoso no és ara mateix al club. El brasiler juga cedit a l’Eléctrico portuguès.

També ha sorprès la no convocatòria de Carlos Barrón que a les darreres convocatòries de Fede Vidal, seleccionador espanyol de futbol sala, venia participant.