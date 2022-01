José Tirado: «L'objectiu és el mateix que l'any passat, estar en totes les competicions i lluitar per finals»

José Tirado, director general del Palma Futsal, analitza la situació del club i ens explica què ha canviat aquesta temporada. A més, també ens explica alguns dels seus objectius futurs i què espera com a responsable d'un club referent a nivell mundial en l'àmbit del futbol sala.

⁃ Amb la pèrdua de Miquel Jaume, han canviat molt les coses. Quin és el principal canvi d'aquesta temporada a l'anterior? Heu canviat la manera de funcionar

- Evidentment, primer la pandèmia, que crec que va ser un cop molt dur per a tot l'esport i per a l'esport professional encara més. I quan començàvem a sortir de la pandèmia ens va deixar Miquel. Això va ser una bomba atòmica, i l'única cosa que podem fer és agrair a Miquel la gran estructura que té el club i que havia deixat. Això ha fet que el Palma, amb molts esforços, continuï funcionant a un gran nivell. Seguim amb la mateixa filosofia, encara que les decisions que es van haver de prendre, en relació al pressupost, van ser dures, però no per la marxa de Miquel, sinó per la pandèmia. Vàrem perdre en tema de socis i entrades prop de 300.000 euros i enguany havíem de compensar una mica. Encara que per a nosaltres era molt important continuar mantenint l'estructura i avui dia podem dir que el club continua funcionant de la mateixa manera, amb la mateixa exigència i amb els mateixos objectius. Estant Miquel i sense Miquel.

⁃ Després de l'excel·lent pretemporada i sobretot després de la victòria (6-2) davant el Barça, esperàveu un altre inici de lliga?

- Ha estat una sorpresa, sabíem que anàvem a jugar en una lliga molt competida, molt igualada, estàvem contents en la pretemporada amb la plantilla que havíem confeccionat. Tenim un gran equip i durant la pretemporada vam poder veure el nivell dels jugadors. Evidentment el duel front el Barcelona va ser un gran partit en el qual vam poder demostrar a tothom el que era capaç de fer aquest equip, encara que els resultats que s'han anat donant després, han anat creant dubtes. Continuam confiant en la plantilla i continu pensant que tenim un gran equip. Encara que les lesions de jugadors molt importants han dificultat trobar la regularitat esperada. Sabíem que seria una lliga difícil, a més nosaltres tenim moltes cares noves, però no esperàvem que l'equip rendís a aquest nivell, esperàvem un punt més.

- Les circumstàncies han fet canviar l’objectiu del club? O competiu per guanyar com venieu fent els darrers anys?

- L'objectiu és el mateix que l'any passat. El nostre objectiu és estar en totes les competicions i lluitar per finals. Guanyar títols són paraules majors i és difícil, fins i tot als grans els costa. Però si que el nostre objectiu és lluitar per tot i intentar ficar-nos en les finals per després optar als títols, però continua sent el mateix que la temporada passada o l'anterior. Tenim una gran plantilla, un grup de jugadors extraordinari i un cos tècnic que nosaltres creiem que està capacitat per lluitar pels nostres objectius.

⁃ Aquest estiu hi ha hagut molts canvis a la plantilla. Creus que ha millorat respecte a la d'altres anys?

- No sé si millorat, hem fet un equip molt similar al de l'any anterior, amb un perfil més ofensiu, però crec que tenim una plantilla del mateix nivell que la dels últims anys. Evidentment, amb els resultats ara sembla que no, però en pretemporada o si analitzem el partit contra el Barça, semblava que si. Jo analitzant els jugadors que han marxat i els que han vingut, crec que són jugadors del mateix nivell i, a més, fins l'any passat, hi havia un bloc de jugadors que ja portaven tres o quatre anys, ara és veritat que hem ficat jugadors molt importants que acaben d'aterrar, necessiten adaptar-se, però estic segur que tenim una gran plantilla.

⁃ Què aporta al club tenir el filial a Segona Divisió?

- Per a nosaltres, dins del nou projecte que hem iniciat enguany, tenir el filial en Segona Divisió és tota una garantia de cara al nostre objectiu, que ha de ser començar a treure jugadors per al primer equip. Enguany on es va reduir el pressupost va ser en el numero de jugadors del primer equip. En teníem tretze i ara dotze, sobretot amb l'objectiu d'anar traient jugadors del filial. I clar, tenir el filial a Segona Divisió, on els joves competiran al màxim nivell cada dissabte, fa que treballem perquè els jugadors ens arribin el més preparats possibles. I ja ho estam veient enguany, jugadors com Gordillo o Carlos, participen amb el primer equip i per això és fonamental que l'equip es mantingui en la categoria de plata. La idea del club és cada any reduir el numero de jugadors del primer equip, sense perdre el nivell, però si que hem d'intentar treballar perquè en un futur poguem tenir un percentatge alt de jugadors trets de la pedrera.

⁃ El club venia augmentant el seu nombre de socis i la seva massa social. Fins i tot va arribar a ser el club de Futbol Sala amb més socis de LNFS (2017). Com ha afectat la pandèmia en aquest sentit?

- No s'ha reduït en els espectadors, el què per a mi enguany ha estat un altre èxit. Fins i tot amb la por que té molta gent d'assistir a aquesta mena d'esdeveniments, i amb els resultats que no estan sent els que volíem a casa, cada partit fiquem el 80 per cent de l'aforament, un ple de les possibilitats que tenim, 3.200 o 3.400 persones, i això és tot un èxit.

Socis enguany vàrem decidim fer-ne només 2.000 perquè quan va començar el campionat no podíem ficar més del 50 per cent de l'aforament, i vàrem decidim limitar la xifra per donar-li aquest respecte al soci de no començar a fer sortejos ni prendre decisions. Després van augmentar l'aforament i vàrem augmentar. Ara tenim prop de 2.600 socis, i evidentment que ha afectat la pandèmia, perquè nosaltres que aquests últims anys teníem 3.100 socis i, a més, aquests dos anys els abonats pràcticament no han pogut assistir al pavelló, hi ha hagut dificultats i restriccions… Esperem que l'any que ve poguem recuperar els 3.000 que és el nostre objectiu.

- La creació de la Fundació Miquel Jaume quin objectiu persegueix?

- El Palma Futsal sempre hem dit que el 50 per cent és un equip de futbol sala i l'altre 50 és la seva part social. Crec que l'àrea social del club ha estat una de les més fortes en els últims anys i la creació de la Fundació era per donar-li una mica més de forma i creixement.

Ara mateix, la Fundació és una part molt important del projecte, a més amb el programa ‘Conectam l’esport’ tenim prop de 1.800 nins i nines de set esports diferents que la Fundació està ajudant. Nosaltres som molt conscients de les dificultats de l'esport minoritari d'elit, i des de la Fundació secundam i ajudam a l'esport minoritari de Mallorca i això per a nosaltres és molt important.

També tenim altres projectes que ja teníem en marxa en l'àrea social com el ‘Palma Futsal Experience’, els Campus de la Fundació, ara hem creat el Campus Escola en el Polígon de Llevant conjuntament amb el Joan d'Àvila, patrocinat per la Fundació La Caixa, llavors al final tenim l'obligació que creixi el futbol sala, ajudar a la gent del futbol sala i d'altres esports, i estic segur que a nivell social, en dos o tres anys, tendrem una Fundació increïble.



⁃ Per acabar, títol personal, quins són els teus objectius?

- Avui dia, el meu objectiu és intentar realitzar el compromís que tinc amb el club i intentar tirar-lo endavant. Amb la marxa de Miquel, la meva responsabilitat ha crescut, en circumstàncies molt difícils, i el meu primer objectiu és intentar que acabi aquesta temporada i la següent i tenir un club el més organitzat i el més autosuficient possible. Aquest és el meu major objectiu, no tenc com a objectiu personal guanyar un títol, tant de bo fos així, però el meu objectiu és intentar que en un any o dos anys, el club estigui totalment organitzat i la Fundació continuï desenvolupant tots els projectes que tenim en marxa. Personalment serà un triomf, després ja veurem.

⁃ T'has plantejat deixar el Palma alguna vegada?

- Evidentment t’ho planteges perquè a vegades sorgeixen propostes que t'afalaguen però ara com ara, crec que veure a José Tirado fora del Palma és difícil, sobretot perquè crec que tenc tota la sort del món, sóc a la ciutat que estim, amb els meus amics, amb la meva família, dirigint un club que segurament si em diuen fa vint anys que quan em retirés de jugador podria dirigir un club d'aquesta magnitud, referència a nivell mundial, no m'ho hagués cregut. Com dic, crec que és molt difícil veure a José Tirado fora del Palma i sobretot perquè en aquests moments em sent amb la responsabilitat de treure el club cap endavant, que torni la normalitat, que passin totes aquestes tempestes i no sé el temps que passarà però no em planteig res fora de la samarreta verda i morada.