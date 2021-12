El Certificat Covid és obligatori a l'esport de les Balears

Les Balears anuncien que a partir d'aquest dimecres serà obligatori presentar el Certificat Covid per accedir a gimnasos i a qualsevol esdeveniment cultural o esportiu que es faci en espais interiors.

També serà obligatori comptar amb la pauta de vacunació completa en entrenaments i competicions autonòmiques, tant a l'aire lliure com en espais tancats, per a totes aquelles persones majors de 12 anys.

Les federacions de futbol i bàsquet informaran els seus clubs afiliats per conèixer les seves necessitats i inquietuds, a més de traslladar-los les exigències que la nova normativa validada per TSJIB durà per poder complir amb la legislació en matèria sanitària, i que afecta a tot l'esport balear.