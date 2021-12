Guillem Pujol i Laura Rodríguez guanyen la 112 edició de la Copa Nadal de natació

Els nedadors catalans Guillem Pujol i Laura Rodríguez han guanyat aquest dissabte la 112 edició de la Copa Nadal, un clàssic que se celebra el matí del dia de Nadal en el port de Barcelona, en una prova marcada novament per les mesures de seguretat entre els participants pel coronavirus.

En categoria absoluta masculina, Guillem Pujol ha estat el vencedor per vuitena vegada consecutiva en establir un temps de 2 minuts i 3 segons. El nedador del CN Mataró ha confirmat el seu favoritisme i ja s'acosta al rècord històric de l'olímpic Dani Serra, que va totalitzar 10 victòries entre 1984 i 2013.

Per part seva, en categoria absoluta femenina ha guanyat Laura Rodríguez per quarta ocasió consecutiva. La nedadora del CN Barcelona, que ha aturat el cronòmetre en 2 minuts i 22 segons, no ha tengut problemes per a revalidar la seva corona en una prova que té completament dominada.

La Copa Nadal ha reunit aquest dissabte 375 nedadors -alguns disfressats de Papà Noel i amb motius nadalencs- en una prova emblemàtica a la capital que se celebra des de l'any 1907 i està organitzada pel Club Natació Barcelona.