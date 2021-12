El País Basc subvenciona les seves seleccions perquè participin en competicions internacionals

El Consell de Govern Basc ha aprovat, aquest dimarts, diverses subvencions per la participació de seleccions basques d'handbol, halterofília i sokatira en competicions internacionals.

Així, s'ha aprovat una subvenció de 38.000 euros per la Federació Basca d'Handbol. L'objectiu és finançar la Basque Country Cup, el primer torneig internacional d'handbol femení celebrat entre els dies 24 ii 28 de novembre. En ella va participar la selecció basca femenina d'handbol junt amb la de Luxemburg, Finlàndia, Argentina i Brasil.

Per altra banda, el Consell de Govern també ha aprovat una subvenció de 52.500 euros per l'Associació Soka Getxo. En aquest cas, l'objectiu és contribuir en el finançament del Campionat del Món de Sokatira (Tug of War Championship) celebrat en setembre a Getxo. En aquest torneig també hi participaren diversos equips d'Euskadi i seleccions basques junt amb altres equips i seleccions internacionals.

Per acabar, el Consell de Govern ha aprovat també una altra subvenció de 15.000 euros a la Federació Basca d'Halterofília per finançar les despeses de participació de la Selecció Basca d'Halterofília en els torneigs internacionals.