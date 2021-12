Escacs, màgia i 20 anys del Club La Balanguera

El passat cap de setmana on la màgia dels escacs arribà a l'espai Suscultura que gestiona la Cooperativa de Consum Cultural Corda i Poal, amb la participació de 94 escaquistes de totes les edats, destacant les 14 dones que segueix essent un nombre baix, però indica que a poc a poc augmenta la seva participació.

Els 94 participants de diferents edats, gaudiren dels diversos tornejos d'escacs de la modalitat llampec, partides de 3 minuts o 5 minuts, on el pensament intuïtiu, la creativitat i el domini del tauler fan que moltes vegades la precisió no és el més freqüent, per això els reflexos o la velocitat en prendre decisions marquen el devanir de les partides i donen espectacularitat al moviment de les peces.

Aquest esdeveniment de 6 tornejos va ser organitzar pel Club d'Escacs La Balanguera, que aquest any ha assolit els seus 20 primers anys d'existència, essent un referent a les Illes Balears per la seva tasca de promocionar els escacs a totes les edats i treballar sempre des d'un àmbit competitiu, però sense oblidar els valors socials, educatius i terapèutics que es poden transmetre com esport i com una eina molt propicia per gaudir dins el temps lleure de les persones i també per millorar les relacions humanes i intergeneracionals entre edats i entre homes i dones.

La història d'aquest club, ara ja un dels més importants de la nostra comunitat i que aquest any jugarà a la màxima categoria dels escacs de les Illes Balears, que per primera vegada es realitzarà amb el nom de La Lliga Balear, organitzada per la Federació Balear d'escacs i formada per 8 Equips (5 de Mallorca, 2 de Menorca i 1 d'Eivissa):

1. Agora Megaescacs (Mallorca) 2. Centre de Cultura Es Castell (Menorca) 3. Cercle Artístic de Ciutadella (Menorca) 4. La Balanguera (Mallorca) 5. Mallorca Isolani (Mallorca) 6. Puig d'en Valls (Eivissa-Formentera) 7. Sa Dragonera (Mallorca) 8. Son Dameto (Mallorca) que lluitaran per aquest nou campionat.

Ressenyar que té més equips a altres categories i destacar el seu treball a les edats escolars, assolint grans quantitats de títols individuals, per equips a totes les seves categories, al llarg de la seva dilatada història.

El torneig ha estat un miratge per demostrar que el Club ja ha assolit una madurés prou important i alhora ha servit per engegar, aquest any i amb altres socis una cooperativa de consum que té com un dels seus objectius, a més de la cultura, donar a conèixer els escacs com una forma diferent d'entendre la vida, de gaudir del seu art mil·lenari i de demostrar la seva utilitat educativa, social i terapèutica. Cada dia monitors i monitores entre les 17 hores i les 20.00 hores realitzen classes per a totes les edats i conjuntament amb un dels altres socis com és l'Associació El Tauler, obrin les portes del local Suscultura per a tota la població de Mallorca que no té un lloc on practicar un esport on mai un es pot retirar, i quasi des del seu naixement fins als 100 anys o més, nines i nins, homes i dones , padrins i nets, germans, famílies poden gaudir d'aquest art-joc-ciència i esport.

No voldria oblidar els campions absoluts dels diferents tornejos que es realitzaren per commemorar els 20 anys:



Sub 8: Romeo Martínez

Sub 10: Miquel Aguiló

Sub 12: Victtorio Di Paolo

Sub 16: Marta Isabel Antich

Absolut: Carles Vich

Aficionats: Javier Ubieto

Esperam i desitjam que a poc a poc els diferents mitjans de comunicació també apostin per informar més de les competicions escaquistes que es desenvolupen al territori de les Illes Balears, perquè donar a conèixer-lo, com des de fa unes setmanes ja és una realitat al Diari de Balears, segur que així es podria motivar més la seva participació i es trobarien molts més espònsors i més suport per part de les institucions i així poder promocionar els escacs a tots els nivells i edats.

Finalitzam aquest article amb una frase que voldríem que fos una realitat a les nostres Illes:

«Els escacs un esport per a tota la vida».