La jornada esportiva en titulars. Podrà el Mallorca seguir allunyant-se del descens?

Aquests són alguns dels titulars d'aquesta jornada esportiva.

El Mallorca vol allunyar-se del descens a costa del Celta (Divendres 10, 21.00 hores)

El Mallorca rebrà aquest divendres el Celta a Son Moix. L'equip mallorquinista arriba de guanyar en el darrer moment a l'Atlético de Madrid i endur-se'n els tres punts del Wanda Metropolitano. Aquesta jornada, l'equip dirigir per Luís García Plaza confia a donar continuïtat a la seva ratxa i allunyar-se una mica més de les posicions de descens.

Riqui Puig: «Hem d'estar units i tornar al qual ens va fer únics»

Després de caure eliminats de la Copa d'Europa, el migcampista del Barça, Riqui Puig, ha assegurat que el que està segur que «ens aixecarem amb l'ajuda de tots i tornarem al lloc que ens mereixem, entre els millors d'Europa. Ara més que mai hem d'estar units i tornar a allò que ens va fer únics».

El Consell Superior d'Esports desconvoca la reunió amb LaLiga, la RFEF, el Madrid, el Barça i l'Athletic

El president del Consell Superior d'Esports, José Manuel Franco, ha desconvocat la reunió prevista per aquest dijous amb els representants de LaLiga, la RFEF i el Real Madrid, FC Barcelona i Athletic Club per parlar sobre el conflicte entre les parts arran del projecte 'LaLiga Impulso'.

El Comitè Paralímpic posa en marxa l'Oficina d'Atenció a l'Esportista

El Comitè Paralímpic espanyol ha anunciat aquest dijous la posada en marxa de l'Oficina d'Atenció a l'Esportista, que tendrà com a objectiu, proporcionar als esportistes paralímpics un servei de suport i assessorament tant durant la carrera esportiva com en l'etapa que s'inicia després del final de la competició.

Movistar donarà 15 euros a La Palma per cada punt anotat aquesta jornada

Movistar, juntament amb la Creu Roja i l'ACB, realitzarà aquest cap de setmana 'Els partits Solidaris Movistar'. Una iniciativa per la qual donarà 15 euros per cada punt que marqui en la 13 jornada de la Lliga Endesa per ajudar als damnificats per l'erupcció del volcà de La Palma.

La selecció espanyola perd contra Itàlia (45-62)

La selecció espanyola masculina no optarà a medalla en el Campionat d'Europa de Bàsquet en Cadira de Rodes que es juga a Madrid fins aquest diumenge. La selecció ha perdut (45-62) davant Itàlia.