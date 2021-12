La jornada esportiva en titulars. Què han fet els mallorquins a la Copa?

Aquests són alguns dels titulars d'aquesta jornada esportiva de dimecres.

El Mallorca salva els mobles a la pròrroga i passa a la següent fase de la Copa

El Mallorca ha visitat l'estadi del Gimnástica Segoviana i ha vençut a la pròrroga (0-2) amb dos gols d'Ángel que havia entrat en el minut 62. El conjunt mallorquinista ha sofert per guanyar a un rival teòricament molt inferior a ell.

Ginard classifica a l'Atlètic Balears als penals

L'Atlètic Balears aconsegueix una remuntada èpica i segueix a la Copa gràcies als penals. Després d'anar per davall en el marcador durant tot el partit, Xavi Ginard marca en el 94 per forçar la pròrroga en el camp del Calahorra. L'històric porter feia somiar els blanc-i-blaus rematant una centrada a pilota aturada i feia embogir als balearicos. A la pròrroga, l'Atlètic no ha estat capaç de marcar tot i tenir un home més i s'ha hagut de jugar la classificació en els penals.

Andratx aconsegueix el somni de seguir a la Copa

L'Andratx, recentment ascendit a la nova 2a RFEF, ha aconseguit guanyar (2-1) a l'Oviedo a la primera ronda de la Copa del Rei. L'eufòria dels mallorquins en acabar el partit va provocar una invasió de camp i tot un vespre de celebracions.

El Barça no jugaria la campanya 2023/24 en el Camp Nou per l'Espai Barça

L'estadi estaria en obres des de 2022 fins al 2025 i durant aquests quatre anys estaria obligat a reduir l'aforament màxim i jugar una temporada en un altre estadi de l'àrea de Barcelona.

Alejandro Blanco: "Els Jocs a Madrid han de ser una possibilitat real, no podem renunciar a ells"

Alejandro Blanco ha estat reelegit com a president del Comitè Olímpic Espanyol per quint període consecutiu a l'Assemblea General Extraordinària de l'organisme.

'Les guerreres' arranquen amb victòria

La selecció espanyola femenina d'handbol ha debutat aquest dimecres en el Mundial que es celebra enguany al País Valencià i Catalunya. L'estrena ha estat contra Argentina (29-13) en el palau dels Esports de Torrevieja.

Pablo Laso: «Randolph i Thompkins poden jugar, però és absurd pensar que estan al seu millor nivell»

L'entrenador del Real Madrid Bàsquet ha declarat que tant Anthony Randolph, que fa un any que no juga, i Trey Thompkins, que no ho fa des de maig, podrien jugar aquest dijous davant el Maccabi Tel-Aviv a l'Eurolliga, encara que deixa clar que «és absurd pensar que estan al seu millor nivell».