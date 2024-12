[VÍDEO] El millor gol d'Aitana Bonmatí: el seu discurs de la Creu de Sant Jordi, «m'han criticat més per parlar català que per jugar a futbol»

La millor futbolista del món, Aitana Bonmatí, també marca gols fora dels terrenys de joc. «Curiosament m'han criticat més per parlar català que per jugar a futbol», va proclamar l'estrella barcelonista.

Aitana Bonmatí no atura d'aconseguir èxits. El darrer l'ha rebut aquest dilluns de part de la Generalitat de Catalunya, en l'acte d'entrega de la Creu de Sant Jordi 2024, una de les distincions més prestigioses.

El lliurament de la distinció, creada l'any 1981 per homenatjar les persones naturals o jurídiques que, pels seus mèrits, hagin prestat serveis a Catalunya en la defensa de la seva identitat, ha tengut lloc al Teatre Nacional de Catalunya.

Per part del Govern de la Generalitat de Catalunya, li han lliurat la Creu Sant Jordi el President Salvador Illa i la consellera de Cultura Sònia Hernández.

Bonmatí va fer un brillant discurs de recepció de la Creu de Sant Jordi 2024 i, entre d'altres afirmacions, va dir que «tenim una llengua, una terra, una cultura úniques, i ja que soc aquí, m'agradaria demanar a totes les institucions aquí presents que vetlleu per conservar la nostra llengua i cultura, que ens fan tan únics» i va afegir una petició: «que feu servir les eines necessàries perquè no es perdi la nostra llengua. Que com bé sabeu està permanentment atacada i pateix una davallada en l'ús social. També que fomenteu l'aprenentatge del català a les persones nouvingudes per contribuir a la cohesió social»